В Петербурге неизвестный обстрелял автобусы и машину полиции

Петербургская полиция ищет стрелка, который ночью открыл огонь на улице Коммуны. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской улице, инцидент произошел сегодня около половины второго ночи.

- Неизвестный преступник из неустановленного оружия произвел выстрелы по проезжавшим автобусам и припаркованным без водителя автомобилям, в том числе и по служебному автомобилю полиции УАЗ, - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, у автобусов и легковушек повреждены лобовые стекла, у служебного автомобиля повреждено стекло задней двери, однако пострадавших среди граждан нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В основу доказательной базы по нему могут лечь кадры видеосьемки на мобильный телефон, который заснял очевидец.