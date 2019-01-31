В Петербурге под "мостом глупости" застряли два грузовика

В Петербурге под Софийским путепроводом, известным по всей стране как "мост глупости" застряли очередные грузовые автомобили. Как сообщается в Twitter моста, в общей сложности за два года наблюдений под путепроводом застряли 164 машины.

Ночью не повезло малотоннажному грузовику. Он заехал под пролет и намертво застрял.

Днем жертвой "моста глупости" стал мусоровоз. Во время проезда под мостом грузовик потерял контейнер, в котором перевозился мусор.

Примечательно, что до сегодняшнего ДТП возле Софийского путепровода 55 дней не было никаких транспортных происшествий.

"Мост глупости" получил известность после череды ДТП. Водители грузовиков, не рассчитав габариты транспортных средств, пытались проехать под пролетом моста, высота которого составляет 2,7 метра. У путепровода неоднократно выставляли дорожные знаки и даже вешали растяжки со слоганом "ГАЗель" не пройдет", перед путепроводом есть разворот, чтобы водители, не уверенные в том, что их транспорт точно проедет, могли выбрать другую дорогу. Сам пролет выкрашен светоотражающей краской.

Более того, несколько месяцев назад на самых популярных электронных картах благодаря стараниям местных активистов даже появились постоянные метки, предупреждающие водителей о низком пролете. Тем не менее, мост продолжает оправдывать свое название.