В Петербурге поставили мюзикл "Алые паруса"

В Петербурге 7 и 8 февраля ТЮЗ имени Брянцева представит премьеру мюзикла "Алые паруса".

Как сообщают в ТЮЗе, режиссером-постановщиком спектакля выступила Сусанна Царюк, театралам она известна как автор либретто русских версий мюзиклов "Алладин", "Бал вампиров" и "Граф Монте-Кристо", которые были поставлены в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии.

- Я с детства люблю фильм-сказку с Анастасией Вертинской - романтичную, чудесную, трактовка которой наиболее близка к повести Грина. Либретто мюзикла - драматичнее и жестче романтической феерии Грина: обстоятельства, в которые авторы помещают своих героев, более безжалостны. Тем больше нужно эмоциональных сил, души и веры героям, чтобы выжить и сохранить верность своей мечте. У нашего спектакля возрастной маркер "16 плюс" именно по масштабу осмысления ситуации, - говорит Светлана Царюк.

В мюзикле использована музыка композитора Максима Дунаевского, либретто и стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

Музыкальные партии мюзикла будет исполнять оркестр "Таврический".

Одну из ключевых ролей в постановке играет заслуженный артист России Борис Ивушкин. Также в мюзикле зрители смогут увидеть Владимира Чернышева, Алексея Тишкова, Артема Веселова, Анну Лебедь, Алису Золоткову, Анну Мигицко.