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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге поставили мюзикл "Алые паруса"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге 7 и 8 февраля ТЮЗ имени Брянцева представит премьеру мюзикла "Алые паруса".
Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева

Как сообщают в ТЮЗе, режиссером-постановщиком спектакля выступила Сусанна Царюк, театралам она известна как автор либретто русских версий мюзиклов "Алладин", "Бал вампиров" и "Граф Монте-Кристо", которые были поставлены в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии.

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- Я с детства люблю фильм-сказку с Анастасией Вертинской - романтичную, чудесную, трактовка которой наиболее близка к повести Грина. Либретто мюзикла - драматичнее и жестче романтической феерии Грина: обстоятельства, в которые авторы помещают своих героев, более безжалостны. Тем больше нужно эмоциональных сил, души и веры героям, чтобы выжить и сохранить верность своей мечте. У нашего спектакля возрастной маркер "16 плюс" именно по масштабу осмысления ситуации, - говорит Светлана Царюк.

В мюзикле использована музыка композитора Максима Дунаевского, либретто и стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

Музыкальные партии мюзикла будет исполнять оркестр "Таврический".

Одну из ключевых ролей в постановке играет заслуженный артист России Борис Ивушкин. Также в мюзикле зрители смогут увидеть Владимира Чернышева, Алексея Тишкова, Артема Веселова, Анну Лебедь, Алису Золоткову, Анну Мигицко.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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