В Петербурге женщина лишилась ценностей под угрозой ножниц

Полиция Северной столицы разыскивает подозреваемых в разбойном нападении на женщину. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступление было совершено днем и в довольно оживленной части города - на 2-м Муринском проспекте.

- Двое неизвестных преступников, угрожая ножницами, похитили у женщины 800 рублей, мобильный телефон, банковскую карту и с места происшествия скрылись, - уточнили в главке.

Потерпевшая - 31-летняя гражданка одной из среднеазиатских стран - обратилась в полицию с заявлением спустя сутки, около двух часов дня 30 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 РФ "Грабеж".

Приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников, отметили в полиции.