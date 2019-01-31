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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Псковской области запретили продавать вейпы подросткам

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области принят местный закон, который запрещает продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Петербурге подросткам запретят входить в вейп-магазины

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования и с этого момента электронные сигареты и другие гаджеты для курения будут фактически приравнены к табачным изделиям.

Псковская область - не единственный регион, где решили ограничить потребление вейпов. Ранее аналогичные законы были приняты в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Борьба с курением
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