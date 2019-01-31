Муж и жена Кузькины - из торговой сети, "он даже что-то вроде заведующего, что ли, она - продавщица ювелирного магазина "Сапфир". Все у них есть, и хорошая кооперативная трехкомнатная квартира. Ни в чем себе не отказывают Аристарх Кузькин и его товарищи. Весело проводят время - пьют коньяк и изображают то перелетных птиц - и во Владивосток "летят", то поезд - и на юг "отправляются".

В пьесе отлично выписанные характеры, диалоги. Ретро? И прекрасно! Сколько людей жило в то время и помнит его. Фото: Валерий Гордт/Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Премьера спектакля по пьесе Василия Шукшина состоялась в 1974 году в ленинградском БДТ. "Сатирическую повесть для театра" Георгию Товстоногову принес сам Василий Макарович. История свидетельствует, что "Энергичных людей" критика тогда приняла в штыки, а публика - с восторгом. Это было смело и дерзко. Спектакль несколько десятилетий оставался в репертуаре театра.

Сейчас по Питеру проносится: "Видела (помню) постановку в БДТ с Лебедевым и Ковель. Это было так смешно! Интересна новая интерпретация...". Кануло в Лету время, когда как огня боялись ОБХСС, когда доставали по блату дубленки, "стенку", книжный шкаф... Когда вызывало улыбку: "Кричи, все равно никто не услышит - все на сдаче норм ГТО". "Вы же интеллигентные люди, в шляпах, в галстуках..."? Но это по-прежнему интересно. И смешно.

- Мы рады, что имя Шукшина появилось в репертуаре нашего театра. В пьесе отлично выписанные характеры, диалоги. Ретро? И прекрасно! Сколько людей жило в то время и помнит его. Интересно посмотреть, как молодые будут воспринимать спектакль. Очень приятно, что все билеты раскуплены, публика принимает замечательно, - говорит художественный руководитель театра Татьяна Казакова.

Народный артист России Валерий Никитенко играет Чернявого. Актер, работающий в акимовском театре 55 лет, рассказал "РГ":

- Василий Макарович сначала читал "Энергичных людей" у нас в театре. С ним была дружна актриса Елизавета Уварова, она и привела Шукшина. Но Акимов пьесу не стал ставить, и она вышла в БДТ. Многие театралы помнят тот спектакль. Евгений Лебедев и Валентина Ковель проехали через всю страну с концертным номером, фрагментом из спектакля, смешным до упада, ставшим легендарным (сцена похмелья). 50 лет назад эта сатира была как бомба. Сегодня - уже как ретро. За полвека мы сильно продвинулись вперед: если тогда речь шла о пяти украденных покрышках, то теперь - о пяти миллиардах рублей, верно? Но если в те годы был дефицит товаров, то сейчас дефицит чувств. У Шукшина это "вечные" темы: любовь, верность, доброта, честность.

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Спектакль "Энергичные люди", Театр Комедии имени Н.П. Акимова, Санкт-Петербург, 8 февраля