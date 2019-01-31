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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жилье на вырост

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 21(7779)
Многодетная мать из Солецкого района Новгородской области купила жилье с помощью материнского капитала, а потом лишилась родительских прав. Новгородка не оформила доли в квартире на своих троих детей. Поэтому ребята, достигнув совершеннолетия, рисковали остаться без недвижимости.
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Как пояснила старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева, родители должны оформлять жилье, купленное с помощью материнского капитала, не только на себя, но и на детей. Причем речь идет обо всех несовершеннолетних членах семьи, а не только о тех, после рождения которых государство предоставило маме деньги. Такое обязательство прописано в законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал новгородку устранить нарушения. На днях женщина переоформила жилье, включив детей в список владельцев.

В прошлом году в Новгородской области был всего один прецедент, когда родители "забыли" включить отпрысков в список собственников, а потом лишились родительских прав. В текущем году прокуратура зафиксировала уже шесть таких нарушений.

Суды обычно принимают решения в пользу детей

- Во всех случаях прокуроры направили в суды исковые заявления, - отмечает Елена Григорьева. - Все семь судов состоялись, решения всегда принимались в пользу детей.

В прокуратуре напоминают, что если родители лишились прав и не использовали средства материнского капитала, право на меру поддержки переходит ко всем их несовершеннолетним детям - независимо от того, в связи с рождением какого ребенка родители получили деньги.

Цифра

260 родителей лишились родительских прав в Новгородской области в 2017-2018 годах, многие из них - в отношении двух и более детей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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