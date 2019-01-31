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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волна сообщений о заминировании докатилась до Петербурга

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Северной столице массово эвакуируют торговые центры, больницы и школы. Причина - сообщения о возможных террористических актах.

Фото: iStock
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в общей сложности эвакуировано 20 школ и десять медицинских учреждений, а также ряд торговый центров.

Очевидцы в социальных сетях публикуют сообщения, что посетителей попросили покинуть ТРК "Радуга" на проспекте Космонавтов, бизнес-центры "Лахта" 1 и 2 на улице Оптиков. Есть также информация, что людей выводят из бизнес-центра "Невская ратуша", где находится ряд департаментов Смольного. В комитете по предпринимательству и потребительскому рынку, который расположен в "Невской ратуше", корреспонденту "РГ" сообщили, что в данный момент всех сотрудников комитета попросили покинуть рабочие кабинеты и выйти на улицу. 

Напомним, на этой неделе атакам телефонных террористов подверглись несколько крупных городов России за Уралом, а вчера такая же ситуация была в Архангельске, Мурманске, Карелии, Новгороде. 

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Атака телефонных террористов на Россию
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