Инвалидам в Севастополе предложили купить коляски за свой счет

Севастопольским инвалидам годами отказывают в выдаче колясок. Вместо того, чтобы вовремя выделить положенные по закону средства реабилитации, в региональном отделении Фонда соцстрахования (ФСС) предлагают покупать их за свой счет, а потом надеяться на компенсацию. Но денег на это в семьях нет. Пока в фонде разбираются с госзакупками, люди вынуждены передвигаться ползком.

"Купите сами"

Дочь Галины Гусевой Елена - инвалид первой группы, с детства не может ходить. Чтобы попасть на улицу, ей нужна коляска. Елена ждет ее с октября 2015 года.

- Дочь сказала: "Не дадут коляску, я по асфальту ползать буду, пусть все видят", - говорит Галина Савельевна. - Сейчас она гуляет на малогабаритке для безногих. Это такая платформа с колодками.

По индивидуальной программе реабилитации Елену должны обеспечить коляской с рычажным приводом. С ней она могла бы даже вернуться на работу, считает ее мать. Елена окончила художественный лицей, работала дизайнером в обувной фирме, сама ездила на общественном транспорте, но сейчас ей трудно передвигаться.

- Мы не унываем, я воспитывала дочку так, чтобы она рассчитывала на свои силы, - добавляет женщина.

В севастопольском отделении ФСС Гусевых уже четвертый год кормят "завтраками". То конкурс не состоялся, то поставщик отказал.

- Постоянно туда ходим, а нам говорят: подождите, - возмущается Галина Гусева. - Сотрудница фонда назвала адреса, где продают коляски. Но я не могу купить - получаю пенсию 9000 рублей, у дочери пособие 12 тысяч, а коляска стоит около 20.

Галина вспоминает: получить средство передвижения всегда было проблемой. Чиновники ее просьбы игнорируют, но откликнулись волонтеры: прислали одну из Москвы на поезде. Свой срок она отслужила и сломалась. В 2017 году в отделении ФСС все же выдали кресло-коляску активного типа, в которой Елена передвигается по дому. Но для улицы нужна другая.

- В электроколяске нам отказано, о ней и речи нет, - говорит Галина. - Но и механическую не дают. Зато в 2015 году взрослому человеку выписали детскую коляску в клеточку, рассчитанную на вес 40 килограммов. Пришлось в 2016 году заново оформлять все документы. Мы с таким постоянно сталкиваемся.

В суде отказали

В похожей ситуации оказалась пенсионерка Людмила Колчанова. Из-за травмы она не может ходить, но обычную коляску для передвижения по квартире не дают уже два года.

- Спустя полгода после обращения выдали туалет для инвалидов, - говорит ее зять Геннадий Лебедовский. - В этом году снова поставили в конец очереди. Пока одолжили коляску у знакомых, но она не очень подходит. Еще поручень полагается, но я уже понял, что проще самим его купить и попытаться получить компенсацию.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что права инвалидов в городе нарушают систематически. В 2018 году в суд было подано девять исков с требованием обеспечить местных жителей креслами-колясками. Среди них - трое детей-инвалидов, страдающих тяжелой формой ДЦП. Суд первой инстанции прокурору отказал, посчитав бездействие Фонда соцстрахования законным. По всем делам прокуратура подала апелляции, а по некоторым - и кассационные жалобы.

При рассмотрении дела Елены Гусевой в суде представитель РО ФСС объяснила: кресло не выдано, поскольку не состоялся конкурс на поставку товара. ФСС действует в рамках федерального закона 44-ФЗ "О госзакупках" и не может предоставить средства реабилитации без прохождения закупочной процедуры.

Представитель прокуратуры отметила, что в 44-ФЗ прописаны действия на такой случай. Если на конкурс не поступило заявок, он должен быть объявлен повторно. Если он снова не состоится, разрешено проводить закупку у единственного поставщика. Чтобы провести эту процедуру, надо объявлять конкурс в начале года, а не в конце. Но РО ФСС зачастую действует наоборот. По сведениям прокуратуры, в 2018 году фонд планировал закупку кресел-колясок на девять миллионов рулей, но план-график так и не выполнили, часть неосвоенных средств вернули в бюджет.

Можно ли права инвалидов на получение средств реабилитации ставить в зависимость от специфики проведения госзакупок, предстояло решить суду. Елене Гусевой отказали в первой и второй инстанциях, от ее имени подана кассационная жалоба.

Торг не уместен

В севастопольском отделении ФСС не видят трагедии в отсутствии колясок и советуют инвалидам покупать их, а затем обращаться за компенсацией.

- Если у заявителей существует срочная потребность в средствах реабилитации и нет возможности ждать исполнения заключенного государственного контракта, они могут приобрести изделия самостоятельно и воспользоваться правом на получение компенсации, - сообщил "РГ" управляющий севастопольским отделением ФСС Вячеслав Назаров.

Сколько придется ждать инвалидам, при условии, что торги не состоялись и контракты не заключены, руководитель отделения фонда не уточнил.

Вячеслав Назаров признал задержку в обеспечении инвалидов креслами-колясками, но объяснил ее тем, что УФАС по Севастополю отменил в 2016 году госконтракты на поставку 360 инвалидных колясок на сумму 8,9 миллиона рублей. Заявки не были выполнены и перешли на 2017 год и с тех пор "зависли".

- В 2017 году в первую очередь закрывалась потребность на 2015-2016 годы. Соответственно, 328 заявок 2017 года перешли на 2018 год, - сообщил Назаров.

Он также добавил, что РО ФСС готовится заключить контракт с единственным поставщиком на поставку в первом квартале 2019 года, в том числе для Елены Гусевой и Людмилы Колчановой.

В этой истории осталось еще много вопросов. Что мешало заключить контракты без торгов, не дожидаясь вмешательства прокуратуры? Должны ли инвалиды слушать оправдания о несостоявшихся конкурсах, если право на бесплатные средства реабилитации им гарантировано законом? Ведь для сотрудников ФСС невыданные коляски - это просто цифры, а для инвалидов и их семей - проблема, с которой они живут каждый день.

Комментарий

Ирина Гармашова, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Севастополя:

- Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении девяти исков прокуратуры города по защите прав инвалидов, придя к выводу, что вместо предоставления колясок РО ФСС может выплатить компенсации. Это противоречит государственной политике в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации.

Судебные решения обжалованы в апелляционном порядке. По двум делам требования прокурора удовлетворены. Апелляционная инстанция согласилась с доводами о том, что технические средства реабилитации при наличии медицинских показаний должны предоставляться инвалиду без каких-либо условий.

В удовлетворении пяти апелляционных жалоб отказано. Постановления обжалованы в кассационном порядке в президиуме Севастопольского городского суда.

Вынесенными решениями суды фактически освободили фонд от исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, что влечет нарушение конституционных прав на реабилитацию.

Тем временем

По данным Севастопольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 2017-2018 годах поступило почти 17 тысяч заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации от 4080 человек. Чуть менее 14 тысяч заявок закрыты, выдано 893 тысячи изделий. Освоено 95,5 процента выделенных средств. 2,9 тысячи заявок за два года не выполнены.

За тот же период было заключено 23 госконтракта на поставку 766 инвалидных кресел-колясок, выплачена компенсация за 100 самостоятельно приобретенных изделий.