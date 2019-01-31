Инвалидам в Севастополе предложили купить коляски за свой счет

Новости

Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы 15:20
В Греции найдены мраморные каменоломни времен Юлия Цезаря 15:15
Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине 15:13
В Самаре мужчины открыли стрельбу по стае собак и их хозяину 15:13
В Петербурге и Ленобласти "заминировали" ТЦ, школы и больницы 15:11
Volkswagen показал концепт пляжного багги 15:08
Дебошир с севшего в Сочи самолета оказался работником Пулково 15:07
Эксперт оценил реакцию Германии на критику США "Северного потока - 2" 15:03
Видео: В Брянске участник ДТП набросился на врачей "скорой" 14:59
На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо 14:51
В Барнауле от воспитателей в частном саду пострадали 14 детей 14:50
Росгвардия получила 64 автомобиля для вневедомственной охраны в Москве 14:48
Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания 14:48
Роскомнадзор выявил нарушения при проверке BBC 14:39
В Дагестане провели тысячу обысков на предприятиях газопотребления 14:38
Tesla сообщила об убытках в 1 млрд долларов 14:35
Все спортивные объекты готовы к II Европейским играм в Минске 14:30
Ювелирный бал: украшения Dior Haute Joaillerie в Москве 14:25
Японскому журналисту посоветовали изучить итоги Второй мировой войны 14:24
В ЮАР отыскали исчезнувший город Квененг 14:14
Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей 14:05
В Сочи на два месяца арестовали дебошира рейса в Анталью 14:05
Патриарх Ириней: Власти Черногории предали Сербию 13:54
В Петербурге под "мостом глупости" застряли два грузовика 13:50
В московском метро пассажир открыл стрельбу 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"По асфальту ползать буду, пусть все видят"

Инвалидам в Севастополе предложили купить коляски за свой счет
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 21(7779)
Севастопольским инвалидам годами отказывают в выдаче колясок. Вместо того, чтобы вовремя выделить положенные по закону средства реабилитации, в региональном отделении Фонда соцстрахования (ФСС) предлагают покупать их за свой счет, а потом надеяться на компенсацию. Но денег на это в семьях нет. Пока в фонде разбираются с госзакупками, люди вынуждены передвигаться ползком.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

"Купите сами"

Дочь Галины Гусевой Елена - инвалид первой группы, с детства не может ходить. Чтобы попасть на улицу, ей нужна коляска. Елена ждет ее с октября 2015 года.

- Дочь сказала: "Не дадут коляску, я по асфальту ползать буду, пусть все видят", - говорит Галина Савельевна. - Сейчас она гуляет на малогабаритке для безногих. Это такая платформа с колодками.

Фото: youtube.com
В Новосибирске инвалидная коляска-ступенькоход прошла испытание зимой

По индивидуальной программе реабилитации Елену должны обеспечить коляской с рычажным приводом. С ней она могла бы даже вернуться на работу, считает ее мать. Елена окончила художественный лицей, работала дизайнером в обувной фирме, сама ездила на общественном транспорте, но сейчас ей трудно передвигаться.

- Мы не унываем, я воспитывала дочку так, чтобы она рассчитывала на свои силы, - добавляет женщина.

В севастопольском отделении ФСС Гусевых уже четвертый год кормят "завтраками". То конкурс не состоялся, то поставщик отказал.

- Постоянно туда ходим, а нам говорят: подождите, - возмущается Галина Гусева. - Сотрудница фонда назвала адреса, где продают коляски. Но я не могу купить - получаю пенсию 9000 рублей, у дочери пособие 12 тысяч, а коляска стоит около 20.

Галина вспоминает: получить средство передвижения всегда было проблемой. Чиновники ее просьбы игнорируют, но откликнулись волонтеры: прислали одну из Москвы на поезде. Свой срок она отслужила и сломалась. В 2017 году в отделении ФСС все же выдали кресло-коляску активного типа, в которой Елена передвигается по дому. Но для улицы нужна другая.

- В электроколяске нам отказано, о ней и речи нет, - говорит Галина. - Но и механическую не дают. Зато в 2015 году взрослому человеку выписали детскую коляску в клеточку, рассчитанную на вес 40 килограммов. Пришлось в 2016 году заново оформлять все документы. Мы с таким постоянно сталкиваемся.

В суде отказали

В похожей ситуации оказалась пенсионерка Людмила Колчанова. Из-за травмы она не может ходить, но обычную коляску для передвижения по квартире не дают уже два года.

Фото: Николай Нестеренко
Культурную среду Нижнего Новгорода признали малодоступной для людей с ОВЗ

- Спустя полгода после обращения выдали туалет для инвалидов, - говорит ее зять Геннадий Лебедовский. - В этом году снова поставили в конец очереди. Пока одолжили коляску у знакомых, но она не очень подходит. Еще поручень полагается, но я уже понял, что проще самим его купить и попытаться получить компенсацию.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что права инвалидов в городе нарушают систематически. В 2018 году в суд было подано девять исков с требованием обеспечить местных жителей креслами-колясками. Среди них - трое детей-инвалидов, страдающих тяжелой формой ДЦП. Суд первой инстанции прокурору отказал, посчитав бездействие Фонда соцстрахования законным. По всем делам прокуратура подала апелляции, а по некоторым - и кассационные жалобы.

При рассмотрении дела Елены Гусевой в суде представитель РО ФСС объяснила: кресло не выдано, поскольку не состоялся конкурс на поставку товара. ФСС действует в рамках федерального закона 44-ФЗ "О госзакупках" и не может предоставить средства реабилитации без прохождения закупочной процедуры.

Представитель прокуратуры отметила, что в 44-ФЗ прописаны действия на такой случай. Если на конкурс не поступило заявок, он должен быть объявлен повторно. Если он снова не состоится, разрешено проводить закупку у единственного поставщика. Чтобы провести эту процедуру, надо объявлять конкурс в начале года, а не в конце. Но РО ФСС зачастую действует наоборот. По сведениям прокуратуры, в 2018 году фонд планировал закупку кресел-колясок на девять миллионов рулей, но план-график так и не выполнили, часть неосвоенных средств вернули в бюджет.

Можно ли права инвалидов на получение средств реабилитации ставить в зависимость от специфики проведения госзакупок, предстояло решить суду. Елене Гусевой отказали в первой и второй инстанциях, от ее имени подана кассационная жалоба.

Торг не уместен

В севастопольском отделении ФСС не видят трагедии в отсутствии колясок и советуют инвалидам покупать их, а затем обращаться за компенсацией.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Лишившийся ноги петербургский разведчик стал протезистом

- Если у заявителей существует срочная потребность в средствах реабилитации и нет возможности ждать исполнения заключенного государственного контракта, они могут приобрести изделия самостоятельно и воспользоваться правом на получение компенсации, - сообщил "РГ" управляющий севастопольским отделением ФСС Вячеслав Назаров.

Сколько придется ждать инвалидам, при условии, что торги не состоялись и контракты не заключены, руководитель отделения фонда не уточнил.

Вячеслав Назаров признал задержку в обеспечении инвалидов креслами-колясками, но объяснил ее тем, что УФАС по Севастополю отменил в 2016 году госконтракты на поставку 360 инвалидных колясок на сумму 8,9 миллиона рублей. Заявки не были выполнены и перешли на 2017 год и с тех пор "зависли".

- В 2017 году в первую очередь закрывалась потребность на 2015-2016 годы. Соответственно, 328 заявок 2017 года перешли на 2018 год, - сообщил Назаров.

Он также добавил, что РО ФСС готовится заключить контракт с единственным поставщиком на поставку в первом квартале 2019 года, в том числе для Елены Гусевой и Людмилы Колчановой.

В этой истории осталось еще много вопросов. Что мешало заключить контракты без торгов, не дожидаясь вмешательства прокуратуры? Должны ли инвалиды слушать оправдания о несостоявшихся конкурсах, если право на бесплатные средства реабилитации им гарантировано законом? Ведь для сотрудников ФСС невыданные коляски - это просто цифры, а для инвалидов и их семей - проблема, с которой они живут каждый день.

Комментарий

Ирина Гармашова, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Севастополя:

- Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении девяти исков прокуратуры города по защите прав инвалидов, придя к выводу, что вместо предоставления колясок РО ФСС может выплатить компенсации. Это противоречит государственной политике в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В Москве соседи вырвали пандус для ребенка-инвалида

Судебные решения обжалованы в апелляционном порядке. По двум делам требования прокурора удовлетворены. Апелляционная инстанция согласилась с доводами о том, что технические средства реабилитации при наличии медицинских показаний должны предоставляться инвалиду без каких-либо условий.

В удовлетворении пяти апелляционных жалоб отказано. Постановления обжалованы в кассационном порядке в президиуме Севастопольского городского суда.

Вынесенными решениями суды фактически освободили фонд от исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, что влечет нарушение конституционных прав на реабилитацию.

Тем временем

По данным Севастопольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 2017-2018 годах поступило почти 17 тысяч заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации от 4080 человек. Чуть менее 14 тысяч заявок закрыты, выдано 893 тысячи изделий. Освоено 95,5 процента выделенных средств. 2,9 тысячи заявок за два года не выполнены.

За тот же период было заключено 23 госконтракта на поставку 766 инвалидных кресел-колясок, выплачена компенсация за 100 самостоятельно приобретенных изделий.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала
Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину