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Проект: В регионах

Не опоздайте к доктору

"Капитал Медицинское Страхование" напоминает о необходимости проверки здоровья
Текст: Марина Володина
Российская газета - Неделя - Юг России № 21(7779)
Сегодня оздоровление общества приобретает особую государственную поддержку, ведь с 2019 года начинается реализация национального проекта "Здравоохранение", одним из основных направлений которого является программа, ориентированная на увеличение продолжительности жизни. К 2024 году она должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году - до 80.
Фото: Капитал МС Сотрудники "Капитал Медицинское Страхование" уверены, что внимательное отношение к своему здоровью обеспечит каждого человека прекрасным самочувствием и позитивным настроением. Фото: Капитал МС
Сотрудники "Капитал Медицинское Страхование" уверены, что внимательное отношение к своему здоровью обеспечит каждого человека прекрасным самочувствием и позитивным настроением. Фото: Капитал МС

Для достижения этих целей все необходимые обследования можно совершить в рамках мероприятий, которые предоставляются застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на бесплатной основе. Одна из задач национального проекта "Здравоохранение" - добиться того, чтобы россияне проходили проверку своего здоровья ежегодно.

Напомним, что с 2018 года у нас появились дополнительные возможности в рамках полиса ОМС. В те годы, когда не проводится плановая проверка здоровья, каждый может обратиться в поликлинику для проведения осмотра.

Возможностей для раннего выявления недугов за счет средств ОМС сейчас достаточно. Каждому разумному человеку ясно, что по поводу любых заболеваний необходимо своевременно обращаться к врачу, а затем выполнять все его рекомендации по обследованию и лечению.

Если вы застрахованы в компании ООО "Капитал Медицинское Страхование", то вашими активными помощниками станут страховые представители 1-го, 2-го и 3-го уровня. Оформить полис ОМС в компании можно в любом из 67 офисов, адрес которых можно уточнить на сайте www.kapmed.ru. По телефону контакт-центра филиала 8-800-100-81-02 (круглосуточно) и 8-863-232-34-32 (с 9:00 до 18:00) страховые представители ответят на вопросы не только о том, где удобнее оформить полис ОМС и какие для этого нужны документы, но и проконсультируют по любому вопросу, связанному с бесплатной медицинской помощью. Именно страховые представители своевременно напомнят вам письмом, по телефону или СМС-сообщением о том, что пора по полису ОМС пройти бесплатную проверку здоровья.

Кстати, если в текущем 2019 году вам исполнится или исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то вы должны пройти обследование. Если же вы не знаете, к какой поликлинике прикреплены или с чего начать,позвоните нам по телефону контакт-центра.

Компания ООО "Капитал Медицинское страхование" разработала информационные материалы, которые будут раздаваться страховыми представителями в феврале в рамках различных информационных акций, направленных на привлечение внимания населения к вопросам проверки здоровья. Информационные материалы содержат описание тревожных симптомов, на которые следует немедленно обратить внимание, советы, направленные на снижение риска развития различных патологий, установки к ведению активного образа жизни, а самое главное, приглашение пройти проверку здоровья в поликлинике.

Мы уверены, что внимательное отношение к своему здоровью обеспечит каждого человека прекрасным самочувствием и позитивным настроением.

Для сохранения здоровья не курите. А если курите - бросайте. Надо тщательно следить за своим весом. Не переедайте и не злоупотребляйте алкогольными напитками. Избегайте длительного солнечного воздействия, особенно это касается детей и подростков. Если попали под солнышко, пользуйтесь защитным кремом. Ешьте как можно больше овощей, фруктов и ягод. Ограничьте жареное, копченое, консерванты. Занимайтесь физкультурой и помните, что движение - это жизнь.

Следуя этим несложным советам, вы значительно повысите свой иммунитет, улучшите физическое состояние, снизите риск развития многих заболеваний, тем самым продлите себе жизнь. Будьте здоровы!

Контакт

Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ростовской области: г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 74 8-800-100-81-02 (круглосуточно) 8-863-232-34-32 (с 9:00 до 18:00). Сайт: www.kapmed.ru.

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