Козак: Число участников инвестфорума в Сочи выросло в полтора раза

Подготовка в инвестиционому форуму в Сочи практически завершена, за две недели до начала для участия в нем зарегистрировались в полтора раза больше компаний, чем в прошлом году, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам заседания оргкомитета форума в четверг.

"По состоянию на сегодняшний день более чем в полтора раза увеличилось количество зарегистрированных участников, чем на соответствующую дату в прошлом году, и более чем в 2 раза увеличилась география иностранного участия", - рассказал он, добавив, что в организационном и содержательном отношении форум готов. Его основной темой станут национальные проекты.

Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, Дмитрий Козак назвал "Лукойл", "Газпром" и РЖД. Город Сочи и Краснодарский край готовы к приему многочисленных гостей, сообщил вице-премьер.

В мероприятии традиционно примет участие глава кабмина Дмитрий Медведев, он выступит на пленарном заседании и посетит пленарные сессии. "В первый день пройдет диалог власти с бизнесом. Во второй день состоится традиционная встреча председателя правительства с руководителями регионов", - проинформировал Дмитрий Козак.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля на площадке главного медиацентра Олимпийского парка.