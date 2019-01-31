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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маша "Солнце"

Картины художницы с синдромом Дауна погружают в удивительный мир красок
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 21(7779)
В краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко прошла выставка работ 18-летней художницы с синдромом Дауна Марии Мордвинцевой. На ней представлено почти сорок картин, написанных в разных техниках - от акварели до живописи.
Мария Мордвинцева мечтает, чтобы как можно больше людей увидели ее яркие картины. Фото: Владимир Аносов/РГ Мария Мордвинцева мечтает, чтобы как можно больше людей увидели ее яркие картины. Фото: Владимир Аносов/РГ
Мария Мордвинцева мечтает, чтобы как можно больше людей увидели ее яркие картины. Фото: Владимир Аносов/РГ

В каждой композиции обязательно есть жизнерадостные краски: будь то горы в зеленых тонах или океан с разбросанными на поверхности желтыми пятнышками островов. Недаром экспозиция получила название "Симфония цвета".

Фото: depositphotos.com
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История Маши уникальна. Рисованием она занимается больше тринадцати лет. В соседнем подъезде дома в Горячем Ключе, куда она переехала вместе с мамой и своим старшим братом из Кемеровской области, однажды открылась художественная студия "Розовый кот", и мама сразу отвела ее туда.

- С первых месяцев после появления Маши на свет я усиленно с ней занималась, читала детские книжки, - рассказала Елена Юрьевна. - Она рассматривала картинки, запоминала персонажей и цвета. Таким образом, потихоньку развила в ней внимательность. Покупала раскраски - у нас их скопились огромные стопки. Повезло, что рядом открылась художественная студия. Мы сидели дома, а тут такая смена обстановки.

Поначалу никто не думал о художественном развитии, семья радовалась, что она просто ходила на уроки, ведь главное - помочь "солнечной" девочке адаптироваться в коллективе. Но со временем все изменилось.

- Конечно, с особенными детьми работать трудно - сейчас в художественную студию ходит пятилетний мальчик с синдромом Дауна, и если удастся с ним позаниматься две-три минуты, уже хорошо. Маша была более усидчивой, - говорит руководитель художественной студии "Розовый кот" Жанна Смирнова. - В детстве она повторяла действия за другими учениками в группе, просто делала это медленнее и проще. Творческий прорыв произошел в тринадцать лет, когда в ее рисунках стало проглядывать собственное видение. Работа с натурой дается тяжелее, а вот с композиционными задачами она справляется хорошо. Все работы Маши добрые, светлые, сочные. Сможет ли она стать профессиональным художником, будет зависеть только от нее самой, но поступить в художественное училище вряд ли удастся...

Тем не менее девушка в последние годы освоила живопись маслом. Сейчас пробует писать крупноформатные картины - метр на метр. Одна из ярких работ - "Энергия света", написанная в день солнечного затмения в июле прошлого года. На холсте сумеречное небо, а солнце, словно факел, зажигает огнем крону дерева.

- У меня много любимых работ, но эта особенная, - признается Маша, подводя корреспондента "РГ" к картине "Апрель" с пестрой палитрой красок. - Несколько месяцев ее писала, чтобы успеть подарить своей маленькой племяннице к Рождеству.
Руководитель Центра поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, "Дети-лучики" Александра Начарова считает, что выставка помогает не только юной художнице поверить в свои силы, но и дает надежду родителям "солнечных" детей.

Фото: Министерство культуры Омской области
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- Часто в детей с синдромом Дауна никто не верит, врачи, оперируя сухими цифрами и фактами, вместо того, чтобы помочь разобраться и рассказать об опыте других семей, советуют оставить ребенка в роддоме. Позже педагоги школ искусств не хотят брать ответственность и заниматься с ними, а специальных студий или кружков нет, - сетует представитель НКО. - Поэтому такая выставка - пример того, что "солнечный" ребенок может добиться успеха, только для этого надо много работать, ведь первые результаты Маша показала через десять лет упорных занятий.

Помимо живописи Мария увлекается каллиграфией, а больше всего хочет побывать в Москве. И мечтает, чтобы как можно больше людей увидели ее яркие картины.

Тем временем

Весной 2018 года Мария Мордвинцева приняла участие во II Международном творческом форуме "Разные миры", на который съехались профессиональные художники и дизайнеры, учащиеся художественных и общеобразовательных школ. Девушка стала обладательницей диплома Гран-при, который подарил ей возможность провести персональную выставку в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко. Несколько работ Марии уже находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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