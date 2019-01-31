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Проект: В регионах

Как оплатить квитанцию за ЖКУ быстро и просто?

Текст: Виктор Петров (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 21(7779)
Сколько бы квитанций за жилищно-коммунальные услуги вы ни получали в месяц, в них есть кое-что общее. Их можно оплатить в несколько кликов в интернет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка - это быстро и просто.

Заходите в раздел "Платежи и переводы" с компьютера или смартфона и выбирайте подходящий способ оплаты - по QR-коду или из предложенного списка. Если нужно, мы быстро найдем поставщика по реквизитам, а чтобы больше не тратить время на заполнение, просто создайте шаблон. Рассказываем о каждом варианте подробно.

Угадаем вашего поставщика ЖКУ

Мы собрали в одной строчке все предложения по оплате услуг управляющих компаний для вашего адреса. Это работает с любым указанным вами адресом - по месту регистрации или проживания. Еще вы можете добавить, например, адрес ваших родителей, чтобы удобнее было оплачивать за них счета. Для каждого из них в подразделе "Оплата поставщиков ЖКУ по вашему адресу" будет указано несколько вариантов поставщиков. Причем, если какие-то поставщики вам не нужны, список можно отредактировать - убрать лишних или добавить отсутствующих.

Отсканируйте код, указанный на квитанции, - и система создаст заполненную операцию с полным набором платежных реквизитов и суммой оплаты

Поставщик выбран, теперь нужно только ввести свои данные, например, код плательщика или лицевой счет и сумму. Все, что останется, - это выбрать счет списания и произвести оплату.

QR-код

Многие поставщики указывают на квитанциях QR-код (от англ. Quick Response Code), который содержит полную информацию о платеже. Это значит, что с использованием такого кода вам вообще не понадобится ничего заполнять, разве что решите скорректировать сумму.

В мобильном приложении ПСБ в разделе "Платежи и переводы" есть специальный пункт "Оплата по QR-коду". Достаточно отсканировать код, указанный на квитанции, - и система создаст заполненную операцию с полным набором платежных реквизитов и суммой оплаты. Теперь нужно нажать "Далее", и оплата будет произведена.

Найдем поставщика по реквизитам

Если вдруг система все же не угадала вашего поставщика по адресу, а QR-кода на квитанции нет, всегда можно воспользоваться стандартной опцией - переводом по реквизитам. Много полей заполнять не придется: в разделе "Платежи и переводы" компанию можно найти по одному из реквизитов - это может быть наименование, номер ИНН или номер расчетного счета.

А чтобы больше не искать нужного поставщика и не заполнять квитанцию, создайте шаблон, сохраните его - и в следующий раз нужно будет просто скорректировать сумму.

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