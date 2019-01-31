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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вводные процедуры

Между Россией и Турцией пустят паром
Текст: Алена Узбекова
В мае 2019 года между черноморскими портами России и Турции пустят паром, сообщили власти Сочи.

Морское сообщение организуют между Сочи и турецкими Трабзоном и Самсуном. Цель - наладить грузовые и туристские перевозки. "Суда два раза в неделю будут перевозить пассажиров и легковой транспорт. Этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и близлежащих регионов России, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии", - рассказали в администрации Сочи.

Время в пути на пароме между черноморскими портами России и Турции составит 12 часов

Паром между этими портами уже курсировал, "дружили" торгово-промышленными палатами регионов, правда, потом сообщение приостановили, сообщил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Пока я вижу только два препятствия. Первое - погода, море штормит осенью и весной, и паромные перевозки возможны только в период устойчивой навигации. Второе - визовые формальности для граждан Турции, приезжающих в Россию. Когда турки могли приезжать к нам без виз, они входили в лидирующую тройку интуристов по посещаемости", - говорит Барзыкин. Виза в Россию стоит сейчас для туристов из Турции порядка 80 евро.

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"Но, думаю, вопрос с визами для паромных пассажиров можно решить. Для россиян же никаких бюрократических проблем при посещении Турции нет", - сказал эксперт.
Единственное, о чем нужно помнить гостям Сочи, желающим отправиться паромом в Турцию, это о загранпаспорте, напоминают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также надо учитывать, что условия для перевозки на пароме не очень комфортабельные (во всяком случае, так было раньше). Время в пути составляет около 12 часов. В 2015 году переправа для одного человека в среднем стоила 5 тысяч рублей, автомобиля - 13-17 тысяч.

Турецкие города Трабзон и Самсун могут быть воротами для россиян, решивших посетить популярные турецкие курорты, комбинируя их с отдыхом на российском побережье. Например, из Трабзона можно легко добраться на автобусе в Стамбул. Но и в самих портах есть что посмотреть. Например, в Трабзоне сохранились памятники византийской архитектуры. Город Самсун с недавних пор развивается как курорт, неподалеку расположены термальные источники и водопады.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Российско-турецкие отношения
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