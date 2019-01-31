Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, главный онколог региона - главный врач областного онкодиспансера Евгений Глумов и врач-педиатр Надежда Мирошник рассказали, как оставаться здоровым и активным, почему борьба с онкологическими заболеваниями - дело не только медиков и когда на Дону станет больше долгожителей.

- Татьяна Юрьевна, нет ли здесь противоречия - деньги в медицину, в том числе в онкологию, вкладываются солидные, а заболеваемость растет?

Татьяна Быковская: Чем больше средств вливается в онкологическую службу, чем профессиональнее работают врачи, тем больше случаев ранней диагностики этого грозного заболевания. Есть, конечно, и другие факторы: генетика, нездоровый образ жизни, экология, стрессы...

С одной стороны, рак молодеет, с другой - большая часть заболевших все-таки пациенты в годах. Люди стали жить дольше, а онкология, согласно одному точному выражению, является функцией возраста. Все это вкупе и дает рост онкологических заболеваний. В Ростовской области онкология на втором месте по причинам смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, впрочем, как и в России в целом. При этом объем средств, которые вкладываются в здравоохранение, ежегодно прирастает примерно на полтора миллиарда рублей. Прибавьте еще и беспрецедентные суммы, выделяемые по нацпроекту "Здравоохранение", где одно из ключевых направлений - федеральная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Положительные результаты при таких усилиях наши медики, безусловно, получили. Да, есть жалобы конкретных людей, с каждой надо работать, но статистика - упрямая вещь, она говорит, что область добилась целого ряда серьезных достижений.

Если вести речь об онкологии, то сегодня в регионе фиксируется хорошая пятилетняя выживаемость, выявление заболевания на ранней стадии и самый низкий в РФ показатель одногодичной летальности - 17,8 процента. К 2024 году мы должны добиться 17,3 процента. Казалось бы, что значат 0,5 процента? Но попробуйте этого достичь, когда уже базовый показатель выглядит очень неплохо. Здесь многое зависит от сознательности самого населения.

Надо повышать онконастороженность не только врачей первичного звена, но и самих людей. Приведу такой пример: лечение рака молочной железы на первой стадии обходится примерно в 30 тысяч рублей, да и не в деньгах дело - женщина получает годы и годы здоровой жизни. На второй стадии лечение будет стоить от 500 тысяч, и при всех затраченных средствах результат гарантировать сложно. От момента, когда доктор заподозрил онкозаболевание, до установки или опровержения диагноза, должно пройти не более двух недель. Без понимания пациента, насколько это важно, такую задачу решить сложно. Вот поэтому не надо бояться врачей, в том числе онкологов.

Евгений Глумов: За последние 10 - 15 лет мы существенно улучшили выявляемость больных и продолжительность жизни пациентов, которые попали к нам на лечение. Базовая выявляемость на первой и второй стадии сейчас 56,3 процента, а к 2024 году мы должны достичь как минимум 63 процентов. На самом деле и это не предел. Существуют технологии, которые позволяют добиться более высоких результатов.

- Но будет ли дорогостоящее лечение доступно для каждого?

Татьяна Быковская: Для системы обязательного медицинского страхования (ОМС) выделяются серьезные средства, чтобы все для пациента было бесплатно. Предусмотрено увеличение финансирования медикаментозного обеспечения к концу реализации проекта более чем в три раза. В этом году в целом по стране будет направлено 70 миллиардов только на таргетную (прицельную) терапию. Для назначения таргетных препаратов, составления индивидуальных схем лечения нужна диагностика на молекулярном уровне, поэтому большие вложения пойдут на приобретение специального оборудования. Будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи, максимально приближенные к пациентам. Мы нацелены на то, чтобы достичь показателя доступности таких отделений в 100 километров.

"Поймать" онкологию на ранней стадии должен врач или фельдшер у себя на участке, а дальше уже дело специалистов. Кстати, с нынешнего года вводится ежегодная диспансеризация, теперь для этого законодательно закреплен оплачиваемый работодателем день. Даже самый безответственный пациент уже не скажет: "Меня начальник не пустил к врачу". Это радует, ведь, как говорил нарком Семашко, профилактика - королева медицины. К сожалению, люди не слышат врачей. Многие знают фамилию своего участкового доктора? Дважды в день измеряют давление? Даже такие элементарные вещи для большинства - фантастика. У нас любят поговорить о том, что за рубежом здравоохранение лучше, а я категорически против этого утверждения. Там другая мера ответственности пациента за свое здоровье. За безалаберность он платит из собственного кармана, что дисциплинирует лучше уговоров и убеждений.

- Но как поликлиники справятся с потоком пациентов, если все мы станем сознательными?

Татьяна Быковская: Дело не в количестве пациентов, а в упорядочивании деятельности медучреждения. У нас есть весьма удачный пример сотрудничества со специалистами "Росатома", которые наладили работу детской поликлиники в Волгодонске по типу "бережливого производства". Кадров больше не стало, а очередей нет. На стандартный медосмотр ребенка раньше уходило 2 - 3 дня, сегодня это время сократилось до двух часов.

- Профилактика начинается детства, а кто сегодня следит за здоровьем школьников?

Татьяна Быковская: В Ростове еще в 2012 году появился первый в России центр по здоровьесбережению в сфере образования, куда стекалась информация о состоянии здоровья школьников. Результаты использовались для корректировки условий учебы: правильного распределения учебной нагрузки, улучшения освещения, введения дополнительных занятий спортом. В школах появились фельдшеры и санитарные гигиенисты. Готовят этих специалистов в Ростовском медуниверситете. Эта программа оказалась столь эффективной, что была распространена на 19 регионов.

Надежда Мирошник: Специалисту первичного звена важно вовремя распознать болезнь, дальше за здоровье ребенка будут бороться узкие специалисты, при необходимости в профильных хорошо оборудованных центрах.

Татьяна Быковская: Именно так, сложные случаи в любой области медицины должны разрешаться в специализированных учреждениях. Вот пример. Недавно у нас случилась беда. В одном из районов произошел пожар, пострадали две девочки. Их быстро доставили в ожоговый центр, оснащенный самым современным оборудованием, сейчас состояние детей не вызывает опасения. Нужны ли такие центры в каждом селе? Конечно, нет. Но наладить работу "первички", создать высокотехнологичные медицинские центры и обеспечить доступность лечения в них - в наших силах.

С каждым годом все больше медучреждений области могут оказывать высокотехнологичную помощь. Ростовчане реже ищут помощи в федеральных центрах, зато люди из других округов обращаются к нам. Область вошла в шесть регионов, которые занимаются трансплантологией. У нас пересаживают печень, почки, поджелудочную железу, сердце. Если 14 лет назад мы имели 50 тысяч рублей на высокотехнологичную помощь, то сегодня 2 миллиарда заложено в бюджете ОМС и почти 700 миллионов в областной казне. В прошлом году 30 тысяч пациентов получили высокотехнологичную помощь по ОМС. Но основная наша задача все-таки в том, чтобы предотвратить серьезные заболевания, требующие такого вмешательства. Работать так, чтобы, например, таргетная терапия человеку вообще не понадобилась.

Ключевой вопрос

- К 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 лет. Насколько это реально для Ростовской области?

Татьяна Быковская: Абсолютно реально. У нас продолжительность жизни выше среднероссийской, растет число долгожителей. Чтобы повысить качество жизни пожилых людей, к 2024 году откроются геронтологические кабинеты по всей области. Но начинать работать надо с детьми и с будущими мамами. А еще - с населением в трудоспособном возрасте. Все-таки главное - это здоровье работающего населения. В клуб "80 +" мы войдем, генетики говорят, что человек может жить даже до 120 лет. Важно находиться в хорошем состоянии, быть радостным и активным, и роль медицины тут всего 20 процентов. Психоэмоциональный фон, видимо, основной фактор, влияющий на здоровье. Как же не нервничать в наш век? На мой взгляд, надо жить в ладу с собой и заниматься любимым делом.

Кстати

Ростовские ученые разработали комплекс быстрой диагностики онкозаболеваний, который позволяет по выдыхаемому воздуху выявить рак легких на ранней стадии. "Сенсором" выступает лабораторная крыса. Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды. Они фиксируют биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы маркеров рака в выдыхаемом человеком воздухе.