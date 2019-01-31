На месте строительства культурного кластера в центре Севастополя обнаружили объекты исторического наследия - остатки укреплений начала XIX века, штольню и подземный ход. Жители и общественники просят исследовать и сохранить памятники.

В доступе отказывали

На участке бывшего механического завода N54 Черноморского флота у Артиллерийской бухты, который был передан для строительства театрально-образовательного и музейного комплекса, недавно начались демонтажные работы. Общественники забили тревогу: на заброшенном заводе сохранились укрепления Артиллерийской слободки, существовавшей с основания Севастополя. Однако попасть на закрытую территорию минобороны долгие годы было невозможно.

Вызывала беспокойство и сохранность оборонительной стены 7-го бастиона - единственного оставшегося фрагмента укреплений на Южной стороне, которые строились с 1834 года по плану военного инженера К. И. Бюрно. 190-метровый участок стены с ружейными амбразурами - памятник истории регионального значения, но доступ к нему со стороны завода был закрыт.

В ноябре 2018 года городские историки, архитекторы и археологи все же смогли осмотреть территорию и зафиксировать несколько объектов. Стали готовить заявление в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя. Тем временем строители начали сносить обветшавшие цеха и склады 54-го завода, превратив их в груду камней. Разобрали постройки, стоявшие в метре от стены 7-го бастиона.

На прошлой неделе работы приостановили, площадку посетили чиновники и общественники, чтобы оценить состояние обнаруженных исторических сооружений.

- Поступило четыре заявления севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) по выявлению объектов культурного наследия, - сообщил начальник Севнаследия Михаил Рязанцев. - Сотрудники завода, общественники знали о них, но до декабря 2018 года заявлений не подавали.

Рязанцев заверил, что оборонительной стене 7-го бастиона ничто не угрожает - подрядчик выполняет работы в соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы. А тем временем готовится проект охранной зоны памятника истории.

Загадки под землей

Общественники показали чиновникам два подземных сооружения, пробитых в толще Артиллерийского холма еще в начале XIX века. Первое из них - штольня - хорошо известно заводчанам. В годы Великой Отечественной войны здесь производили вооружение для защитников Севастополя, о чем свидетельствует мемориальная доска. Историки назвали объект подземным сооружением сухопутного арсенала Артиллерийской слободки.

- Это туннель длиной около 150 метров с небольшими помещениями, где производилось оружие, - рассказывает председатель севастопольского отделения ВООПИиК Юрий Падалка. - Документы, к сожалению, не сохранились, но есть упоминание о нем в книге о 54-м заводе, которая основана на документальных источниках.

Решение о включении штольни в список выявленных объектов культурного наследия будет принимать научно-методический совет при Севнаследии. После этого состоится историко-культурная экспертиза, будет определен предмет охраны, назначат ответственного за содержание. А пока подрядчику поручено огородить вход и обеспечить сохранность штольни.

Неподалеку исследователи обнаружили "потерну редюита Артиллерийской слободки". Это подземный ход, ведущий на Александровскую батарею, которая находится на одноименном мысе у входа в Севастопольскую бухту.

- В узком коридоре с лестницей есть заложенная дверь в потерну, которая ведет к Александровской батарее, - сообщил Падалка. - Но сейчас туда невозможно попасть из-за завалов.

В правительстве Севастополя не спешат верить на слово и вносить потерну в реестр. Для начала чиновники хотят убедиться в ее существовании, а это сделать невозможно, пока подрядчик не вывезет с площадки строительный мусор.

- Для выявления объекта необходимо знать его местоположение, иметь описание, - объяснил Михаил Рязанцев. - Гипотетически там есть ход, который ведет в какое-то место. Предлагаю подождать, когда завалы будут убраны, и выяснить, если ли там что-нибудь.

Остальное - под снос

Просили общественники сохранить и здания цехов как образец индустриальной архитектуры XX века, разместить в них музей. Но их решено снести - экспертиза показала, что цеха построены без фундамента и находятся в аварийном состоянии. Долго тянуть не стали - в январе постройки сровняли с землей. Но историки говорят: в результате был утрачен фрагмент восточной оборонительной стены 7-го бастиона, который не значился в реестре памятников.

- Восточная стена закрывала весь комплекс укреплений, была также с бойницами, - рассказывает Падалка. - Она есть на снимках и чертежах времен Великой Отечественной войны. До революции стена была частью артиллерийских казарм, а после - заводских построек. 26 ноября 2018 года стена еще стояла - у меня есть фотография этих бойниц, а 22 января была разрушена.

По словам экс-замгубернатора Севастополя Михаила Демиденко, документация по снесенным объектам есть у подрядчика, ее можно запросить и изучить.

- По информации общественников, стена стояла полностью, а по информации подрядчика, остались только ее фрагменты - ее разобрали ранее, когда строился завод. Разберемся, что здесь на самом деле было, - отметил Демиденко. Он кстати, посетил 54-й завод и раздал обещания активистам в последний день работы в Севастополе.

Перед подрядчиком сейчас стоит задача расчистить территорию для строительства будущего культурного комплекса и реконструировать инженерные сети. Тем временем обсуждается архитектурная концепция и расположение зданий театра оперы и балета, музея, хореографического училища и других.

Обнаруженные подземные объекты по просьбе общественников включат в мемориальный комплекс на мысе Хрустальном. Кроме этого, их пообещали пускать на стройплощадку, если возникнет угроза объектам культурного наследия.

Кстати

При исследовании участков, на которых планируют строить учреждения культуры, археологи обнаружили комплекс укреплений и построек первой половины XIX века, которому присвоили условное имя "Форт Меншиков". Он уже включен в реестр выявленных объектов культурного наследия Севастополя. Форт Меншиков охватывает площадь 13,4 гектара на Артиллерийском холме, включает мыс Хрустальный, улицу Капитанскую, памятник Солдату и Матросу, оборонительную стену 7-го бастиона и территорию 54-го завода. В результате историко-культурной экспертизы (выполнена под руководством симферопольского историка, директора музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрия Зайцева) здесь обнаружены пять археологических объектов: караульное помещение, бастионы первого строительного периода, оборонительный вал 7-го бастиона (второго строительного периода), арсенал, участок с культурным слоем и амбразурной стеной (непосредственно оборонительная стена 7-го бастиона). По словам Михаила Рязанцева, эти находки изучат во время раскопок.

Что построят?

Культурный кластер в Севастополе строят по поручению президента России Владимира Путина. На территории площадью 54 гектара на берегу моря планируют разместить девять объектов культуры, в том числе музей обороны Севастополя 1941-1942 годов, театр оперы и балета, концертный зал, школу театрального и музыкального искусства, хореографическое училище, общежития для преподавателей и студентов. Их будет окружать общее парковое пространство с набережной.

Для проекта были предоставлены участки 24-го и 54-го военных заводов, а также городские территории. Строительством займется фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.

Недавно экспертам в Севастополе представили архитектурную концепция оперного театра, подготовленную австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au. В нем будет два зала - большой на 1100 мест и камерный - на 200.