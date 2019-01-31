Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида

В небе над Краснодарским краем ученые накануне наблюдали пролет болида - яркого метеора. Его вспышку и характерный след зафиксировали в Анапе, Абинске, Краснодаре и станице Северской.

- Но думаю, его могли увидеть многие жители, так как это произошло вчера в 18.48 вечера. В целом каждые сутки на Землю выпадает 300 тонн метеоритного вещества, крупные фрагменты встречаются реже, но и они попадают в объектив Олл-Скай камер, которые позволяют фотографировать явления в атмосфере. Традиционно за болидами мы "охотимся" в августе и ноябре, когда приходится пик метеорных потоков Персеиды и Геминиды, - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Сейчас ученые собирают информацию о болиде, чтобы определить его происхождение и рассчитать возможный район падения. Как правило, большинство болидов при сближении с Землей сгорают в ее атмосфере, так и не долетая до поверхности.