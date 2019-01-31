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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Баобаб не заметили

Власти Ростова не справляются с аварийными сухими деревьями
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 21(7779)
В центре Ростова-на-Дону на многоквартирный дом рухнуло гигантское высохшее дерево, которое пролежало на крыше здания больше суток, прежде чем какая-либо из ответственных организаций занялась решением этой проблемы.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Огромный старый тополь упал на дом, оборвав электропровода. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Огромный старый тополь упал на дом, оборвав электропровода. Фото: Тагир Раджавов/РГ

ЧП случилось на улице Тельмана в воскресенье днем. Старый тополь, от которого остался лишь один высокий толстый ствол - не обхватить руками, упал на еще более древний дом, оборвав электропровода и чудом не задев газовую трубу.

Чудо случилось дважды: здание 1916 года постройки из крепкого кирпича выдержало громадину и не треснуло. Дерево пролежало на крыше всю ночь и следующий день. Жильцы постоянно названивали во всевозможные городские службы. Вот что написал Леонид, один из жильцов, в соцсетях: "Ситуация с упавшим деревом перерастает из опасной в угрожающую! И это с 15.00 до 23.00! Дом скрипит под деревом все сильнее, возрастает угроза взрыва газа, и это в самом центре города! Аварийные службы, МЧС и так далее сытыми голосами отвечают, что заявка принята, завтра разберемся".

Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС
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- Только нашими молитвами никто не пострадал, - уверен сосед Леонида Виктор. Он рассказал, что произошедшее ЧП было давно ожидаемо. Еще несколько лет назад с просьбой спилить высохшую громадину жители двухэтажки писали во все инстанции, в том числе городскую прокуратуру, управляющую компанию, управление благоустройства Кировского района и другие структуры власти.

В результате была спилена крона усохшего дерева, похожего, как говорят очевидцы, на баобаб. Сам ствол остался на месте.

- Было очевидно, что дерево вот-вот рухнет. Но все словно ждали, когда это случится, - сетует Виктор.

Сами собственники не могли спилить старый тополь, на это им потребовалось бы собрать 80 тысяч рублей. В доме все квартиры, за исключением одной муниципальной, приватизированы, а живут в них люди, мягко говоря, с низким достатком.

- В инстанциях нам отвечали, что это наша проблема, потому что земля возле дома не принадлежит мэрии, не муниципальная, отмежевана, причем в БТИ сказали, что она вообще ничья, - говорит Виктор.

Представитель управляющей компании "Тектоника", обслуживающей Тельмана, 134, заявил корреспонденту "РГ" практически то же самое, подчеркнув, что за спил тополя отвечают дендрологи. Видимо, он имел в виду управление озеленения Ростова. В управлении же попеняли на УК, переложив всю ответственность на нее.

Фото: Игорь Курашов
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- Участок земли, на котором стоит дерево, принадлежит дому, поэтому за все происходящее на нем отвечает обслуживающая здание организация. Ее сотрудники около двух лет назад спилили крону дерева по акту аварийности, который мы им выдали. Сейчас такой документ они получили, чтобы спилить ствол, - пояснила ведущий специалист управления, отказавшаяся назвать свое имя.

В воскресенье двор на Тельмана, 134, после многочисленных звонков бьющих тревогу граждан посетили представители различных городских структур, вплоть до поисковиков, которые зачем-то натянули красную ленточку перед упавшим деревом: за ним расположен вход в несколько квартир, где продолжают жить люди. На следующий день в доме работали электрик управляющей компании, который занимался восстановлением электричества в двух квартирах, оставшихся в результате ЧП без света, и кровельщик, искавший течь в крыше. В УК пообещали убрать рухнувший ствол, наняв для этого подрядную организацию и оплатив все расходы.

- В центре города, где мы работаем, свыше 400 домов, которым больше ста лет, и полно таких же старых деревьев. Представляете, как сложно содержать такое хозяйство? - жаловался представитель управляющей компании, пытаясь объяснить случившееся.

При этом все остальные городские службы, что называется, умыли руки.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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