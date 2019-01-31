В Астраханской области за взятку задержали главу района и мэра города

В отношении главы Камызякского района Астраханской области Василия Сухорукова и мэра города Камызяк Дмитрия Васильева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве при ее передаче. По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Астраханской области, сейчас чиновники задержаны.

По версии следствия, в декабре 2018 года глава муниципального образования "Камызякский район" Василий Сухоруков через Дмитрия Васильева, который выступал в этой истории посредником, потребовал от директора фирмы взятку в 1,8 миллиона рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования.

Спустя месяц, когда чиновнику передавали 1,5 миллиона рублей, оба подозреваемых были задержаны с поличным. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

СК опубликовал ролик, в котором сначала показаны чиновники в момент их задержания, а затем автомобиль в багажнике, которого разложены купюры. Деньги, судя по всему и должны были стать платой за участие в конкурсах.