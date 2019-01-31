Наступивший 2019 год в организациях системы ПАО "Транснефть" объявлен Годом охраны труда. АО "Черномортранснефть" - оператор магистральных нефтепроводов на юге России - в 2018 году подтвердило соответствие организации работ в области охраны труда требованиям международных стандартов и стандарту BS OHSAS 18001.

О работе специалистов в этой сфере рассказывает руководитель службы охраны труда АО "Черномортранснефть" Юрий Ивченко.

Юрий Игоревич, что скрывается за стандартом BS OHSAS 18001?

Юрий Ивченко: Аббревиатура расшифровывается так: British Standard Occupational Health and Safety (OH&S) management systems - "Британский стандарт системы менеджмента здоровья на производстве". Таким образом, OHSAS 18001 - это стандарт, содержащий требования и руководящие указания к разработке и внедрению системы менеджмента охраны труда. Ее применение позволяет управлять рисками и повышать эффективность функционирования всей системы. Цель стандарта - улучшение работы предприятия, и его требования относятся именно к безопасности труда, а не к безопасности продукции или услуг компании.

Как выполняются такие требования на практике?

Юрий Ивченко: Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека на производстве. Это позволяет выявлять и изучать возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, а также разрабатывать систему мероприятий и требований для устранения этих причин и создания безопасных и благоприятных для человека условий работы.

Простой пример - выдача работникам АО "Черномортранснефть" спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Это делается на основании приказа N 970 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 декабря 2009 года - в соответствии с нормами бесплатной выдачи. Данные нормы, кстати, неотъемлемая часть соответствующего коллективного договора.

Здесь же разработана и успешно внедряется "Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда". В соответствии с ней в 2018 году АО "Черномортранснефть" направило на повышение уровня безопасности труда более 239 миллионов рублей. В основные мероприятия "Программы..." входят: организационные (проведение совещаний по вопросам охраны труда, комплексных и целевых проверок, внутренних и внешних аудитов); технические (приобретение приборов и оборудования, влияющего на безопасность работников, оснащение рабочих мест системами местного освещения и кондиционирования, приобретение знаков безопасности и т. д.); обучение персонала; санитарно-гигиенические мероприятия (проведение специальной оценки условий труда, а также проведение производственного контроля над соблюдением санитарных правил и норм).

В 2018 году компания "Черномортранснефть" направила на повышение безопасности труда более 239 миллионов рублей

Возьмем, к примеру, такой важный вопрос, как забота о компетентности персонала. В ПАО "Транснефть" разработана и внедрена инновационная система поведения интерактивного инструктажа для линейных трубопроводчиков. Она обеспечивает визуальное и пространственное восприятие проводимых работ на линейной части, наглядную демонстрацию информационных материалов, положительную динамику усвоения информации только что принятыми работниками. Сегодня в АО "Черномортранснефть" такой инструктаж прошли 172 специалиста.

Кроме того, их обучают безопасным методам и приемам выполнения работ, проверяют знания требований охраны труда. В 2018 году, например, в учебных центрах получили соответствующую подготовку и переподготовку 747 работников АО "Черномортранснефть".

Что еще делается в АО "Черномортранснефть" для повышения эффективности охраны труда?

Юрий Ивченко: Мы стараемся прививать всем сотрудникам культуру безопасности. К примеру, ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда (он отмечается 28 апреля) в АО "Черномортранснефть" проходит День безопасности труда. Наши работники участвуют в различных конкурсах и, таким образом, закрепляют свои навыки по безопасному проведению работ, а еще приобретают новые знания. В них принимают участие более 500 человек.

Проводятся также выездные встречи руководства АО "Черномортранснефть" с трудовыми коллективами. С 2013 года состоялось девять таких встреч, причем на них был рассмотрен 101 вопрос, связанный с проблемами охраны труда. В течение нынешнего года состоится еще 14 таких мероприятий.

Подчеркну, что в соответствии с политикой ПАО "Транснефть" в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности постоянно совершенствуется система управления охраной труда. Это достигается за счет своевременной разработки и внедрения корпоративных документов, регламентов в области охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за соблюдение требований охраны труда.

Ключевой вопрос

В свое время существовала тесная связь между охраной труда, научной организацией труда, эргономикой, инженерной психологией и технической эстетикой. А как обстоят дела сегодня?

Юрий Ивченко: Это все сохранилось, не потеряв своей актуальности. Так, для обеспечения комфортных условий труда сотрудники АО "Черномортранснефть" совместно с НИИ "Транснефть" занимаются опытно-конструкторскими разработками летних моделей костюмов для защиты от общепроизводственных загрязнений и даже кратковременного воздействия пламени. Испытания этих костюмов запланированы на второй - третий кварталы нынешнего года.

Также на производственных площадках АО "Черномортранснефть" все работники используют средства защиты органов зрения (для чего ежегодно приобретается 8 600 очков с солнцезащитными и прозрачными стеклами). А с прошлого года компания стала приобретать защитные корригирующие очки, изготовленные по индивидуальным рецептам - для специалистов с ослабленным зрением. В 2019 году реализация этой программы будет продолжена.

Для безопасной работы персонала также заменяются переходные мостики и площадки обслуживания: в прошлом году 207 таких конструкций появилось на 13 объектах АО "Черномортранснефть". Современные настилы имеют повышенные сцепные свойства, а лестницы и ограждения соответствуют требованиям госстандарта.

А по программе обеспечения безопасности передвижения пешеходов на территориях линейной производственно-диспетчерской станции "Крымская", нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" и производственной площадки "Афипская" были обозначены пешеходные дорожки, нанесены разметки, установлены информационные, предупреждающие, предписывающие, запрещающие и вспомогательные знаки. Все эти работы на объектах компании планируется завершить в 2021 году.

Кроме того, каждый работник АО "Черномортранснефть", который участвует в огневых и газоопасных работах, обеспечен газосигнализатором - он подает звуковые и цветовые сигналы о превышении концентрации горючих газов в воздухе рабочей зоны. На объектах предприятия используется 3000 таких индивидуальных газосигнализаторов.

Победы на высоте

В сочинском высокогорном комплексе "Лаура" завершилась VI спартакиада АО "Черномортранснефть" по зимним видам спорта. Около ста работников компании вышли на старт в соревнованиях по сноуборду, горным и беговым лыжам. В общекомандном зачете первое место занял коллектив аппарата управления, "серебро" досталось сотрудникам Тихорецкого РУМН, а третье место - у Краснодарского РУМН.