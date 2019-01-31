В Крыму хотят перепрофилировать школу для одаренных детей

В Крыму планируют перепрофилировать единственную республиканскую школу для одаренных детей.

Скандалы вокруг гимназии-интерната не утихают уже как минимум год, о чем "РГ" писала в номере от 5 июля 2018 года в статье "В Танковом сражаются за школу". После многочисленных обращений родителей, рассказывающих о проблемах школы, травле опытных учителей и возможном переселении ребят из здания в Танковом (в Бахчисарайском районе) в Симферополь в школе появился новый директор. Не прошло и полгода, ситуация повторилась: в декабре 2018-го родители воспитанников снова выразили недовольство организацией учебного процесса.

По мнению зампредседателя Госсовета РК, главы Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бобкова, знания некоторых учеников и материально-техническая база учреждения не соответствуют его статусу.

- В школу нужно отбирать детей с особыми талантами и высоким уровнем знаний, чтобы они развивались за счет более углубленного изучения тех или иных предметов, - напоминает парламентарий. - Однако работы некоторых учеников свидетельствуют об обратном. Мы либо должны переименовать школу и признать, что у нас нет учреждения, специализирующегося на одаренных детях. Либо мы должны найти другой выход из сложившейся ситуации. В течение месяца крымское министерство образования должно разработать концепцию развития этого учебного заведения. Надо признать: сейчас мы не получаем ожидаемого результата.

После очередных обращений родителей в гимназию нагрянула с проверкой комиссия из министерства образования, науки и молодежи РК. Результаты январской проверки пока не разглашаются. Но в ведомстве уже рассматривается вопрос о полном перепрофилировании школы.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья Журба говорит, что гимназия, возможно, изменит формат работы.

- Есть предложение - создать на базе интерната учреждение, аналогичное "Сириусу" в Сочи, - рассказала Журба. - Оно будет называться "Центр поддержки талантливых и одаренных детей". Сюда смогут приезжать дети со всего Крыма на 21 день. Тут их способности будут развивать высококвалифицированные учителя.

Окончательное решение пока не принято, концепция развития учреждения будет готова через месяц.

Справка "РГ"

В 2018-2019 учебном году в гимназии-интернате обучаются 349 человек. Они занимаются в 6-11 классах. Всего в учреждении 19 классов. Школьники изучают английский, крымскотатарский, украинский и немецкий языки.