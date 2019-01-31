В Крыму хотят перепрофилировать школу для одаренных детей

Новости

Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России 10:31
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана 10:28
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 10:27
В Петербурге женщина лишилась ценностей под угрозой ножниц 10:26
Молния попала в самолет на пути из Рима в Москву 10:19
Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО 10:18
Гостиницу "Пекин" в Москве продают китайской компании 10:17
Президентские лимузины Aurus испытали в минус 40 10:17
Абэ заявил о намерении продвинуть переговоры с РФ на саммите G20 10:12
На Камчатке экс-директор страховой фирмы ответит за махинации с ОСАГО 09:58
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1949 года 09:53
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске Вани Фокина 09:50
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 09:38
В Самаре ФСБ задержала контрабандистов оружия 09:34
Компания Яндекс учредила научную премию 09:31
350 тысяч рублей за автомобиль: какие минивэны покупали россияне 09:30
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Тампу" 09:16
Археологи вскрыли таинственный древний саркофаг 09:11
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину 09:08
СМИ назвали самого активного "корректора" "Википедии" 09:07
Видео: Домушники вернули не влезающий в кроссовер телевизор 09:07
В Приморье пожарные спасли животных на свиноводческой ферме 09:05
Беларусь экспортировала сельхозпродукции более чем на $5 млрд 09:00
Украинскому министру-русофобу подарили торт в виде разрушенного Кремля 08:56
В России изменят методику оценки бедности 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опять "двойка"?

В Крыму хотят перепрофилировать школу для одаренных детей
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 21(7779)
В Крыму планируют перепрофилировать единственную республиканскую школу для одаренных детей.

Скандалы вокруг гимназии-интерната не утихают уже как минимум год, о чем "РГ" писала в номере от 5 июля 2018 года в статье "В Танковом сражаются за школу". После многочисленных обращений родителей, рассказывающих о проблемах школы, травле опытных учителей и возможном переселении ребят из здания в Танковом (в Бахчисарайском районе) в Симферополь в школе появился новый директор. Не прошло и полгода, ситуация повторилась: в декабре 2018-го родители воспитанников снова выразили недовольство организацией учебного процесса.

Фото: Анна Катаева/РГ
Треть продуктов для крымских школьников оказалась "просрочкой"

По мнению зампредседателя Госсовета РК, главы Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бобкова, знания некоторых учеников и материально-техническая база учреждения не соответствуют его статусу.

- В школу нужно отбирать детей с особыми талантами и высоким уровнем знаний, чтобы они развивались за счет более углубленного изучения тех или иных предметов, - напоминает парламентарий. - Однако работы некоторых учеников свидетельствуют об обратном. Мы либо должны переименовать школу и признать, что у нас нет учреждения, специализирующегося на одаренных детях. Либо мы должны найти другой выход из сложившейся ситуации. В течение месяца крымское министерство образования должно разработать концепцию развития этого учебного заведения. Надо признать: сейчас мы не получаем ожидаемого результата.

После очередных обращений родителей в гимназию нагрянула с проверкой комиссия из министерства образования, науки и молодежи РК. Результаты январской проверки пока не разглашаются. Но в ведомстве уже рассматривается вопрос о полном перепрофилировании школы.

Власти: Крыму нужно два млрд рублей на ограждение школ и детсадов

Первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья Журба говорит, что гимназия, возможно, изменит формат работы.

- Есть предложение - создать на базе интерната учреждение, аналогичное "Сириусу" в Сочи, - рассказала Журба. - Оно будет называться "Центр поддержки талантливых и одаренных детей". Сюда смогут приезжать дети со всего Крыма на 21 день. Тут их способности будут развивать высококвалифицированные учителя.

Окончательное решение пока не принято, концепция развития учреждения будет готова через месяц.

Справка "РГ"

В 2018-2019 учебном году в гимназии-интернате обучаются 349 человек. Они занимаются в 6-11 классах. Всего в учреждении 19 классов. Школьники изучают английский, крымскотатарский, украинский и немецкий языки.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году