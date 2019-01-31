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31.01.2019 13:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму определились с тарифом на вывоз мусора

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В крымских городах, за исключением южнобережных, будет действовать единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года

- Вчера приняли решение о едином тарифе, сегодня распоряжение будет опубликовано, - рассказал он. - Во всех сельскохозяйственных районах тариф на вывоз отходов будет не выше 40 рублей за куб, в городах максимальная планка составит 50 рублей. Для Ялты и Алушты, с учетом того, что здесь выиграл конкурс частный игрок и здесь самое большое плечо доставки, тарифы другие. В Ялте с сегодняшнего дня тариф будет составлять 129 рублей, вместо 164, то есть на 30 рублей меньше, чем ранее. В Алуште 97 рублей вместо 104.

При этом он отметил, что региональный оператор "Альтфатер Крым" уже согласился с таким предложением правительства. В течение полугода оно продолжит изучать и рассчитывать объемы накопления отходов в муниципалитетах, чтобы сопоставить их с действующими нормами.

Напомним, с 1 января в республике работает единый оператор вывоза мусора - ГУП "Крымэкоресурсы". Он обслуживает все муниципалитеты, за исключением Ялты и Алушты.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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