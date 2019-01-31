В Ростовской области сел на мель турецкий сухогруз

В Азово-Донском морском канале село на мель турецкое судно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к месту ЧП направлены два буксира.

Информация о том, что на третьем колене Азово-Донского морского канала сел на мель сухогруз поступила спасателям 31 января около 16.00. Теплоход направлялся из Турции в порт "Азов", где его должны были загрузить углем.

Пока неизвестно, из-за чего именно судно налетело на отмель. Между тем, в управлении МЧС уверяют, что сухогруз находится за пределами судового хода и поэтому никаких препятствий для прохождения других кораблей он не создает.

Никто из команды при этой вынужденной остановке не пострадал. Как сообщают спасатели, у экипажа вполне достаточно еды и воды на несколько дней. Также обошлось без розлива нефтепродуктов, никакого загрязнения окружающей среды не зафиксировано.