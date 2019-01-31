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31.01.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на два месяца арестовали дебошира рейса в Анталью

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Суд избрал меру пресечения дебоширу, летевшему в самолете из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В Сочи возбудили дело на дебошира рейса Санкт-Петербург - Анталья

- Сегодня следователи вышли с ходатайством в суд об избрании меры пресечения мужчине, из-за дебоша которого пришлось посадить в Сочи самолет. Он вел себя неадекватно и даже ударил бортпроводника, - рассказали в ведомстве. - Хулиган останется под стражей еще два месяца.

Как уже писала "РГ", ранее в отношении мужчины 1985 года рождения, который нанес травмы стюардессе во время полета, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Дебоши в самолетах
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