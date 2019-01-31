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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Украшение для красавицы бронзового века

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 21(7779)
Археологи Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры провели четыре экспедиции в Урюпинском, Камышинском и Жирновском районе.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Изделия древних мастеров поражают изяществом. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Изделия древних мастеров поражают изяществом. Фото: Роман Мерзляков/РГ

В ходе раскопок под Жирновском они послойно исследовали насыпь кургана, чтобы проследить его формирование в течение веков. И тут обнаружили два захоронения разных эпох.

Фото: Arne Hodalic / Katja Bidovec / National Geographic
Археологи вскрыли таинственный древний саркофаг

Так, в центральном погребении, относящемся к средней бронзе (около двух тысяч лет до н. э.), найдены бронзовые топор, нож и ломик с деревянной ручкой, а также изготовленная из цельнолитого золотого прута подвеска. Украшение из благородного металла является первым таким артефактом в регионе. Как отметили в областном комитете культуры, раньше археологи находили аналогичные предметы только из бронзы и меди.

Также в могиле были две расписанные узорами ритуальные курильницы на ножках и несколько деревянных мисок. Находки изучают палеоантропологи и палеозоологи. А после реставрации древние артефакты передадут в областной краеведческий музей.

Кстати

В этом году в Волгограде пройдет серия выставок в честь столетия российской археологии. В запасниках хранится более 50 тысяч экспонатов, относящихся к каменному, бронзовому, раннему железному веку и Средневековью. Это самая крупная коллекция памятников археологии на юге страны.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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