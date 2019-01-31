Новости

В США пять человек стали жертвами морозов 01:05
Рейтинг самых жестких приговоров экс-чиновникам составлен в России 00:59
Керри: Трамп позорит страну на мировой арене 00:35
США с помощью курдов заблокировали гумпомощь для сирийского Хаджина 00:23
Неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации КНР в Вашингтоне 30.01.2019
В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 30.01.2019
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 30.01.2019
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 30.01.2019
ФРС США сохранила базовую ставку 30.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 30.01.2019
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 30.01.2019
Сенатора Арашукова и его отца арестовали 30.01.2019
В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 30.01.2019
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 30.01.2019
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 30.01.2019
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 30.01.2019
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 30.01.2019
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 30.01.2019
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 30.01.2019
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 30.01.2019
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 30.01.2019
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 30.01.2019
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 30.01.2019
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 30.01.2019
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 30.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашли подход к подъезду

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя № 21(7779)
Жительница Кировского района Волгограда Надежда Герасименко больше года ждала, когда подъезд ее дома оборудуют пандусом, чтобы можно было завозить инвалидную коляску ее сына. Правда, это было не пассивное ожидание, а обращения в разные инстанции.

- В прошлом октябре я написала в управляющую компанию. Но там мне ответили, что наш подъезд обследовала комиссия и не нашла технической возможности сделать подъем для коляски. Тогда я обратилась в администрацию района. Там мне заявили, что для конструктивных изменений нужно согласие всех собственников, к тому же работы будут выполнены за наш счет. То есть жильцы должны сами сброситься. Я сочла такой поворот дела незаконным и обратилась в прокуратуру, - рассказала "РГ" Герасименко.

В надзорном ведомстве провели проверку по ее обращению и выявили нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов. Прокурор оспорил состав комиссии, которая проводила обследование. Тогда уже новые специалисты еще раз осмотрели крыльцо и подъезд и не нашли никаких препятствий для установки пандуса, по которому волгоградка могла бы завозить своего семилетнего сына.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Почему в Волгограде забуксовала мусорная реформа

Сейчас своеобразный трап с поручнями, ведущий к крыльцу, уже сделали. По нему даже многие здоровые люди охотно поднимаются.

- Еще необходимо сделать навес, чтобы никого сосулькой не убило. По пандусу многие дети забегают в дом. Я не стала подписывать документы, пока все недоделки не устранят, - добавила Надежда.

По данным регионального комитета социальной защиты населения, за последние пять лет в Волгоградской области приспособили для нужд инвалидов 658 объектов социальной инфраструктуры: это 190 поликлиник и больниц, 187 учреждений соцзащиты и обслуживания, а также культурные и спортивные объекты.

Экономика ЖКХ Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве