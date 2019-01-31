Жительница Кировского района Волгограда Надежда Герасименко больше года ждала, когда подъезд ее дома оборудуют пандусом, чтобы можно было завозить инвалидную коляску ее сына. Правда, это было не пассивное ожидание, а обращения в разные инстанции.

- В прошлом октябре я написала в управляющую компанию. Но там мне ответили, что наш подъезд обследовала комиссия и не нашла технической возможности сделать подъем для коляски. Тогда я обратилась в администрацию района. Там мне заявили, что для конструктивных изменений нужно согласие всех собственников, к тому же работы будут выполнены за наш счет. То есть жильцы должны сами сброситься. Я сочла такой поворот дела незаконным и обратилась в прокуратуру, - рассказала "РГ" Герасименко.

В надзорном ведомстве провели проверку по ее обращению и выявили нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов. Прокурор оспорил состав комиссии, которая проводила обследование. Тогда уже новые специалисты еще раз осмотрели крыльцо и подъезд и не нашли никаких препятствий для установки пандуса, по которому волгоградка могла бы завозить своего семилетнего сына.

Сейчас своеобразный трап с поручнями, ведущий к крыльцу, уже сделали. По нему даже многие здоровые люди охотно поднимаются.

- Еще необходимо сделать навес, чтобы никого сосулькой не убило. По пандусу многие дети забегают в дом. Я не стала подписывать документы, пока все недоделки не устранят, - добавила Надежда.

По данным регионального комитета социальной защиты населения, за последние пять лет в Волгоградской области приспособили для нужд инвалидов 658 объектов социальной инфраструктуры: это 190 поликлиник и больниц, 187 учреждений соцзащиты и обслуживания, а также культурные и спортивные объекты.