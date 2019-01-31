Сегодня мы открываем в уральском выпуске "РГ" серию публикаций под новой рубрикой. На Среднем Урале 2019-й объявлен Годом Бажова. И начнем мы не с освещения официальных мероприятий, посвященных Павлу Петровичу. "РГ" решила провести своеобразную ревизию памятников Бажову в больших и малых городах региона и поговорить о том, как хранят на Урале память о знаменитом земляке.

Кто проведет уборку?

Двухметровая мраморная "Борода Бажова" украсила город Полевской в канун 140-летия со дня рождения знаменитого сказителя. Правда, на уникальный арт-объект 15-тонное сооружение пока не тянет, хотя полевчане и обещают, что позднее в каменных "волнах" появятся строчки из сказов, отлитые в металле. Чем-то эта борода перекликается с бюстом Бажова в одноименном парке Москвы - правда, там, помимо пышных беломраморных прядей, видны вполне узнаваемые голова и плечи писателя.

Удивительно, но на родине Бажова немного скульптур, связанных с его личностью и творчеством. По одному - в Полевском и Сысерти, а в Екатеринбурге - только бронзовый бюст на набережной пруда да две мемориальные доски… Единственное "полноразмерное" гранитное изваяние знаменитого уральца находится на его могиле на Ивановском кладбище, где автор "Малахитовой шкатулки" изображен сидящим на камне с трубкой в руке. На плите у подножия написано: "Бажов Павел Петрович. 1879-1950".

Это место привлекает почитателей бажовского таланта, в прошлом году сюда даже проложили туристический маршрут. Однако за десятилетия памятник обветшал, гранит потемнел и кое-где покрылся мхом. Хулиганские надписи на постаменте, правда, замазали, но широкие черные полосы его точно не украшают. К тому же за правым плечом каменного Павла Петровича выросла огромная ель, ветки которой закрывают его голову и осыпают всю фигуру сухими иголками и кусочками коры. От всего этого неуютно не столько Бажову, сколько его гостям. Кто-то из них даже обвел белой краской фамилию писателя на плите, чтобы было легче прочитать буквы.

Разговоры о "генеральной уборке" и даже реставрации памятника возникли в прошлом году, но пока так и остались разговорами. Непонятно, кто все-таки отвечает за изваяние - родственники писателя или городские службы. Последние считают, что уход за надмогильными сооружениями - дело родных.

- Уборка территории Ивановского кладбища - обязанность специальной компании, которая прибирает в том числе и могилу Бажова на Писательской горке. А вот сделать что-то с памятником без разрешения родственников мы не можем. Минувшим летом благотворители просили разрешение на его ремонт, мы отказали - не имеем права, согласие должны дать в первую очередь родные, - сообщил начальник МКУ "Служба городских кладбищ" Константин Калашников.

Московские родственники, в том числе 94-летняя дочь писателя Ариадна Павловна на юбилей (день рождения Павла Петровича - 27 января) не приехали. Екатеринбургский правнук сказочника уверен, что они, конечно, дали бы добро.

- Лично я только приветствую ремонт памятника на Ивановском кладбище. Кстати, прошлым летом из надписи на бюсте прадеда выпала буква "ч" - в отчестве. Я сообщил об этом руководителям благотворительного фонда "Бажов", они обратились к властям - и сейчас все в порядке, - говорит Алексей Бажов.

Председатель совета фонда "Бажов" Сергей Полыганов добавил: фонд выделял деньги на "помывку" скульптуры, но памятник нуждается в капитальном ремонте, это задача администрации города.

По яркости, уникальности и запоминаемости у Данилы-мастера, Хозяйки Медной горы практически нет конкурентов

При этом гранитный Бажов работы скульптора Степановой на балансе Екатеринбурга не значится. Как отметили в Екатеринбургском центре по охране и использованию исторического и культурного наследия, и надгробный памятник, и бюст на набережной входят в перечень объектов культурного наследия, но в 90-е годы на баланс города приняли только бюст. Выходит, ремонт памятника - дело родных? Но не они же водят туда экскурсии…

Где новое прочтение?

Увы, о праздновании юбилея Бажова в Екатеринбурге пока мало что напоминает: на улицах ни одного билборда или растяжки, не говоря уже о самой простенькой инсталляции. Хотя наследие творца "уральской индентичности",создателя "рабочего комплекта" уральских брендов (взять хотя бы труд и мастерство как главную ценность) - редкая удача нашего края. Мало какому региону так повезло с мифологией и самоидентификацией, говорят эксперты. К сожалению, сегодня образы бажовских персонажей практически не востребованы имиджмейкерами, озабоченными "повышением узнаваемости и улучшением имиджа города".

А ведь по яркости, уникальности и запоминаемости у Данилы-мастера, Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца, Огневушки-поскакушки, Синюшки практически нет конкурентов. Но есть ощущение, что их явно недооценивают (обычный детский парк развлечений бажовским сказам тесноват). Представьте, например, талантливую скульптуру Серебряного копытца на горе самоцветов в центре города или в аэропорту Кольцово, в конкурсе на "доименование" которого имя Бажова, кстати, долго лидировало. Такая "перезагрузка" творчества Бажова наверняка вызвала бы новую волну интереса к сказам. И привлекла туристов.

Некоторые горожане вообще считают, что новый европейский облик столицы Среднего Урала постепенно оттесняет его самобытность на второй план. Где, как говорится, аутентичность? Не хочется противопоставлений, но действительно непонятно, почему к 150-летию Огюста Люмьера у ККТ "Космос" появился бронзовый памятник двум братьям-французам - изобретателям киноаппарата, а 140-летие писателя, прославившего наш регион на всю Россию и не только, не добавило к скромному списку екатеринбургских памятников Бажову "нового прочтения". (Бюст на набережной и надгробное изваяние были установлены еще на рубеже 60-х годов прошлого века, одна мемориальная доска появилась в 1979 году, а вторая - в 2005-м.)

- Памятников Бажову в городе достаточно. Зачем их плодить? - заявил "РГ" главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Правда, чуть позже добавил, что образ писателя активно используется: например, ледовый городок на площади 1905 года нынче посвятили бажовским сказам. А затем произнес ключевую фразу:

- Пока предложений о новых памятниках Бажову не поступало, если будут, мы их рассмотрим.

Выходит, дело за предложениями? Кто первый? Фонд "Бажов" готов провести творческий конкурс.

"Мозгобойня" по Бажову

Конечно, незамеченным юбилей не пройдет. Только в учреждениях культуры Екатеринбурга в 2019-м запланировано более ста мероприятий - от спектакля "Каменный цветок" в Камерном театре до видеолекции "Бажов как Disney" в библиотечном информационном центре и даже "мозгобойни" по сказам Бажова в Центре культуры и искусства "Верх-Исетский". Прошли и еще состоятся торжественные приемы, чествования деятелей искусства и т. д. Однако о масштабных мероприятиях "РГ" узнать пока не удалось.

Как говорится, "ярким событием в общественной жизни" могло стать издание трехтомника литературного наследия писателя. Но, увы, его тираж слишком мал.

- В первом томе, который увидел свет минувшей осенью, - письма Павла Петровича. Выход книги профинансировал частный фонд - выделил миллион рублей. На подходе второй - полное собрание сказов с комментариями историков. Кстати, говорят, писателя без академического издания нельзя считать классиком, якобы докторскую диссертацию по нему не одобрят. Но кто заплатит за печать, пока неизвестно. Третий том - дневники Бажова - запланирован на конец 2019-го. Тираж скромный - 1,5 тысячи экземпляров, - признался Георгий Григорьев.

Для сравнения: тираж сборника сказов "Малахитовая шкатулка", выпущенный в 1978 году Средне-Уральским книжным издательством к 100-летию писателя, - 75 тысяч экземпляров. Нынешние полторы тысячи - капля в море, только для библиотек и узких специалистов.

Мнения

Николай Коляда, драматург, режиссер:

- Наш земляк достоин того, чтобы увековечить его память. Памятник Бажову Екатеринбургу не помешал бы. Но лучше поставить скульптуры его персонажей - Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца… Кстати, раньше было кафе с таким названием, да и вообще в городе многое напоминало о сказах Бажова. Сегодня на улице Вайнера много разных памятников, но бажовских героев среди них почему-то нет.

Георгий Григорьев, директор дома-музея П.П. Бажова:

- Памятников Бажову и его творчеству недостаточно. Конечно, Бажов не любил шум вокруг своей персоны, но ценил общение, радостное оживление, преображение жизни. Многие персонажи Бажова могут дать заряд такого настроения. Изображения литературных героев должны быть высокохудожественными, что называется, "с живинкой в деле".

Между тем

Планом до сих пор остается проект строительства Бажовского культурного центра в Екатеринбурге. По словам Георгия Григорьева, идея возвести центр поблизости от деревянного дома-музея Бажова на улице Чапаева родилась еще в 90-х годах. Но так и осталась на бумаге, хотя площадка под объект свободна.

Кстати

В Нижнем Новгороде насчитывается восемь памятников Максиму Горькому -на площадях и в парках, не считая еще трех скульптур в администрации города, в здании Детской железной дороги и около него. А в маленьком Таганроге (250 тысяч жителей) -более двух десятков чеховских мест, где расположены три изваяния Антона Павловича в полный рост, а также его литературных персонажей.