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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

Недалеко от города Сысерть Свердловской области нетрезвый полицейский, по предварительным данным, сбил насмерть пешехода и попытался скрыться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного МВД Валерия Горелых.

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По данным ведомства, после того, как стало известно о ДТП, полицией была организована широкомасштабная операция по поиску водителя. В результате предполагаемого виновника удалось оперативно задержать. Выяснилось, что наезд совершил сотрудник ДПС, который был в отпуске. Экспертиза показала, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас мужчина арестован и помещен под стражу. Он уже написал явку с повинной и дал признательные показания. В его отношении проводится служебная проверка. Руководство МВД планирует уволить его из органов правопорядка с отрицательным мотивом. Кроме того, если вина сотрудника будет доказана, в отношении всех его руководителей также будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера.

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