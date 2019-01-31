На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

Недалеко от города Сысерть Свердловской области нетрезвый полицейский, по предварительным данным, сбил насмерть пешехода и попытался скрыться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного МВД Валерия Горелых.

По данным ведомства, после того, как стало известно о ДТП, полицией была организована широкомасштабная операция по поиску водителя. В результате предполагаемого виновника удалось оперативно задержать. Выяснилось, что наезд совершил сотрудник ДПС, который был в отпуске. Экспертиза показала, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас мужчина арестован и помещен под стражу. Он уже написал явку с повинной и дал признательные показания. В его отношении проводится служебная проверка. Руководство МВД планирует уволить его из органов правопорядка с отрицательным мотивом. Кроме того, если вина сотрудника будет доказана, в отношении всех его руководителей также будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера.