На Урале показали настоящее платье Хозяйки Медной горы

Новости

Надежда Бабкина и Юрий Николаев удостоены премий правительства 13:33
Из-за лжеминирования эвакуирована администрация Ростовской области 13:23
В Кремле не нашли системных проблем в работе газовых компаний в регионах 13:22
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 13:15
Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от погашения кредита 13:13
Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера 13:12
Задекларированный доход Арашукова был на уровне средних показателей по СФ 13:07
В Крыму определились с тарифом на вывоз мусора 13:07
Президент Мексики объявил о завершении войны с наркокартелями 13:02
Первым покупателем самой дорогой Lada стал губернатор Самарской области 13:01
Под Ярославлем с оторвавшейся льдины спасли восемь рыбаков 13:01
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 12:58
Опубликован рейтинг самых маленьких в России квартир 12:48
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 12:45
Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече 12:41
Волна сообщений о заминировании докатилась до Петербурга 12:41
Прогноз: По итогам 2019 года в РФ останется меньше 400 банков 12:38
Omega возрождает легендарный механизм Calibre 321 12:38
В аэропорту Платов пьяного пассажира сняли с рейса 12:37
В Волгограде убили парализованного пенсионера 12:36
Совет судей пропишет правила поведения посетителей судов 12:32
Volvo будет продавать в России бюджетную версию маленького кроссовера 12:27
Новый противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами создадут в РФ 12:22
Москва не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы 12:14
В Петербурге производство автомобилей выросло почти на 10 процентов 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 13:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Урале показали настоящее платье Хозяйки Медной горы

Текст, фото: Ксения Дубичева
Таюткино зеркальце, платье Хозяйки Медной горы, кошачьи глаза и самоцветы из-под копытца выставили в Уральском геологическом музее. Как уверяют специалисты-горняки, Павел Бажов в своих сказах не погрешил против геологической истины.

К примеру, нисколько не преувеличил опасность Таюткина зеркальца, которое плюнуло рудой в барыню. В гладкой поверхности такого зеркала исправно отражаются посетители музея. Вот только признать их нельзя, как и предупреждал Бажов: "Рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая. Без обвалу дело не пойдет". "Зеркальце" в образце колчеданной породы из Учалов - результат разрушения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как Средний Урал подготовился к юбилею Павла Бажова

- Так называемое зеркало скольжения возникает при разломе. Тектонические блоки трутся друг о друга, при естественной полировке получается гладкая поверхность, - объясняет геолог Валерий Кайнов. - Такие зеркала - верный признак напряженной обстановки, чреватой обвалами или, как в сказе, "плевками" - горными ударами. Если горняк увидит такое - давай Бог ноги.

Гвоздь выставки - роскошный отполированный образец плисового малахита с Высокогорского, увы, исчерпанного месторождения. "Одежа такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить", - описывал Бажов наряд Хозяйки Медной горы. В музее показали, как именно мог выглядеть материал для платья сказочной героини.

Еще одна диковина - редкий медный изумруд или диоптаз, "герой" хоррора с ночной погоней безглазых кошек "Сочневы камешки": "Мяу! мяу! отдай наши глаза!". Несмотря на отличный от изумруда химический состав, диоптаз прекрасного изумрудного цвета. В отличие от драгоценного собрата, он хрупок, так что бажовская история о рассыпавшихся в пыль "сочневых камешках" - не сказка.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Уральцам показали Бажова без бороды

Единственный недочет, которым геологи дерзают упрекнуть "уральского колдуна", связан с Серебряным копытцем - козликом, высекавшим драгоценности из недр. "А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?", - интересовался писатель. В его время даже ученые называли уральским или сибирским хризолитом - зеленый гранат демантоид ("алмазоподобный" в буквальном переводе). По силе светорассеяния он сравним с алмазом, играет со светом, словно зеленый бриллиант, но в природе встречается гораздо реже.

Этот сияющий минерал открыт на Урале, на реке Бобровке рядом с Нижним Тагилом и до сих пор там встречается. Но если в прошлом веке самодеятельные добытчики могли заполнить добытыми за сезон камнями трехлитровую банку, то сейчас они радуются, если на сто ведер промытой породы выпадет один камень достойного для огранки качества.

В позапрошлом веке на Урале добывали до ста килограммов демантоидов в год. Второе уральское месторождение, где, "как искры, всякие камни посыпались - голубые, зеленые, бирюзовые", открыли под Сысертью, у села Полдневского. Демантоид добывали и в притоках реки Нейвы, около Верх-Нейвинска.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Культура с Ксенией Дубичевой РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ