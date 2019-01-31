На Урале показали настоящее платье Хозяйки Медной горы

Таюткино зеркальце, платье Хозяйки Медной горы, кошачьи глаза и самоцветы из-под копытца выставили в Уральском геологическом музее. Как уверяют специалисты-горняки, Павел Бажов в своих сказах не погрешил против геологической истины.

К примеру, нисколько не преувеличил опасность Таюткина зеркальца, которое плюнуло рудой в барыню. В гладкой поверхности такого зеркала исправно отражаются посетители музея. Вот только признать их нельзя, как и предупреждал Бажов: "Рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая. Без обвалу дело не пойдет". "Зеркальце" в образце колчеданной породы из Учалов - результат разрушения.

- Так называемое зеркало скольжения возникает при разломе. Тектонические блоки трутся друг о друга, при естественной полировке получается гладкая поверхность, - объясняет геолог Валерий Кайнов. - Такие зеркала - верный признак напряженной обстановки, чреватой обвалами или, как в сказе, "плевками" - горными ударами. Если горняк увидит такое - давай Бог ноги.

Гвоздь выставки - роскошный отполированный образец плисового малахита с Высокогорского, увы, исчерпанного месторождения. "Одежа такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить", - описывал Бажов наряд Хозяйки Медной горы. В музее показали, как именно мог выглядеть материал для платья сказочной героини.

Еще одна диковина - редкий медный изумруд или диоптаз, "герой" хоррора с ночной погоней безглазых кошек "Сочневы камешки": "Мяу! мяу! отдай наши глаза!". Несмотря на отличный от изумруда химический состав, диоптаз прекрасного изумрудного цвета. В отличие от драгоценного собрата, он хрупок, так что бажовская история о рассыпавшихся в пыль "сочневых камешках" - не сказка.

Единственный недочет, которым геологи дерзают упрекнуть "уральского колдуна", связан с Серебряным копытцем - козликом, высекавшим драгоценности из недр. "А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?", - интересовался писатель. В его время даже ученые называли уральским или сибирским хризолитом - зеленый гранат демантоид ("алмазоподобный" в буквальном переводе). По силе светорассеяния он сравним с алмазом, играет со светом, словно зеленый бриллиант, но в природе встречается гораздо реже.

Этот сияющий минерал открыт на Урале, на реке Бобровке рядом с Нижним Тагилом и до сих пор там встречается. Но если в прошлом веке самодеятельные добытчики могли заполнить добытыми за сезон камнями трехлитровую банку, то сейчас они радуются, если на сто ведер промытой породы выпадет один камень достойного для огранки качества.

В позапрошлом веке на Урале добывали до ста килограммов демантоидов в год. Второе уральское месторождение, где, "как искры, всякие камни посыпались - голубые, зеленые, бирюзовые", открыли под Сысертью, у села Полдневского. Демантоид добывали и в притоках реки Нейвы, около Верх-Нейвинска.