Найджел Доус рассказал о взлете "Автомобилиста"

Екатеринбургский "Автомобилист" за несколько туров до завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остается лидером Восточной конференции. Уральцы давно обеспечили себе выход в плей-офф и близки к тому, чтобы обеспечить себе преимущество домашней площадки вплоть до финала Кубка Гагарина.

Перейдя из "Барыса" в "Автомобилист", Найджел Доус продолжает забивать больше всех в КХЛ. Фото: РИА Новости

Взлет "Автомобилиста" во многом связан с удачной работой на трансферном рынке. Тройка иностранных форвардов Доус - Секстон - Да Коста набирает львиную долю очков, а вратарь Якуб Коварж стал серьезной преградой на пути соперников. Корреспондент "РГ" встретился с одним из творцов этого успеха - канадским нападающим Найджелом Доусом. Семь сезонов он провел в форме казахстанского "Барыса". Сменив клуб в это межсезонье, он нисколько не снизил результативности. И на данный момент возглавляет список лучших снайперов Лиги, забросив уже 25 шайб.

Найджел, после переезда из Казахстана в Россию какую-то разницу заметили?

Найджел Доус: Никакого культурного шока не было, если вы об этом. После семи лет в Казахстане мы примерно понимали, чего ожидать и к чему быть готовыми. Понятно, что когда ты переезжаешь куда-то, то все меняется вокруг - люди, условия. Но нескольких месяцев хватило, чтобы привыкнуть.

Можете объяснить, в чем причина такого феноменального взлета "Автомобилиста"?

Найджел Доус: Хотел бы я объяснить это каким-то одним фактором (улыбается). На самом деле это целый комплекс причин, когда все сходится. Ты просто чувствуешь это, и вся команда играет здорово, и вратарь выручает. Это общий успех, у нас каждый может забить, любое звено. Вообще, это прекрасное чувство, когда обыгрываешь всех подряд.

Плей-офф - это другое соревнование по сравнению с регулярным сезоном?

Найджел Доус: Атмосфера и настроение сразу меняются. Играть становится сложнее, тратишь в каждом матче куда больше сил. Одним словом, уровень всего резко возрастает. От каждого в этот момент требуется максимальная отдача, чтобы чего-то достичь. Значение каждого матча, любого эпизода в плей-офф гораздо выше.

Кто из команд произвел самое мощное впечатление по ходу регулярного чемпионата?

Найджел Доус: Таких много. У нас хватало по-настоящему больших матчей, и команд, против которых приходится по-настоящему трудно, в КХЛ достаточно. Пожалуй, выделю наших главных конкурентов по Восточной конференции "Ак Барс" и "Магнитку".

Найджел Доус: В плей-офф уровень всего резко возрастает. От каждого требуется максимальная отдача

На что способен в этом розыгрыше "Автомобилист"?

Найджел Доус: Каждый хочет победить и взять титул. Это легко сказать, но очень тяжело достичь и стать чемпионом. Пока мы сделали только первый шаг, пробились в плей-офф. И теперь надо работать дальше, чтобы сделать следующий - выиграть серию и пройти во второй раунд. Надо фокусироваться именно на этом. Меньше думать обо всем длинном пути и просто идти шаг за шагом.

Вы несколько сезонов провели в НХЛ. Тяжело было адаптироваться к другому хоккею, площадкам?

Найджел Доус: На это ушло несколько месяцев. Комфортно на 100 процентов я почувствовал себя уже во втором сезоне. Да, нужно время на адаптацию, но после нее ты понимаешь, что в КХЛ - отличный хоккей.

Чувствуете себя в России звездой? В том же Екатеринбурге на улицах или в ресторанах узнают?

Найджел Доус: За последние несколько лет узнавать стали больше. Но не сказал бы, что в Екатеринбурге мне проходу не дают на улицах. Да, бывает, конечно. Но не очень часто.

Какой была первая реакция ваши родных и друзей, когда вы собрались в КХЛ?

Найджел Доус: Не скажу, что это решение далось мне легко. Все-таки было столько неизвестного, мы мало что знали тогда о КХЛ, "Барысе". Конечно, было немного страшновато уехать так далеко от дома. И я был приятно удивлен тому, куда попал. Достаточно быстро привык к новой стране, другим условиям. Потом стали приезжать в гости родственники. Им тоже все понравилось.

Просто иногда американские или канадские игроки, вернувшись домой из России, рассказывают какие-то страшилки о нашей стране.

Найджел Доус: Лично я не встречал ничего страшного. Да, есть различия между жителями Северной Америки и русскими. Если россиянин приедет в Канаду, ему тоже что-то покажется необычным, непривычным. Просто мы по-разному воспитаны. Во всем мире какие-то вещи делают по-разному. Это не значит, что кто-то делает это лучше, а кто-то хуже. Просто по-другому. Наоборот, это интересно - познакомиться с другой культурой, другими обычаями.