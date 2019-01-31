Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от погашения кредита

Один из федеральных банков отказался от требований по кредитам к пострадавшим в трагедии 31 декабря жителям Магнитогорска.

Ранее с просьбой об освобождении от обязательств семьи погибшего магнитогорца Виктора Воронцова к его руководству обратился челябинский губернатор, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

- Губернатор Дубровский обратился руководству банка по поводу судьбы семьи Воронцовых, глава которой 42-летний Виктор Воронцов погиб во время обрушения подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Банк поддержал предложение главы региона. Супруга Виктора Лидия и дочь Владислава освобождены от обязанности по погашению кредита.

Как заявил управляющий челябинским операционным офисом банка Сергей Лукоянов, принято решение не предъявлять требования к пострадавшим. Это решение будет распространено на всех клиентов и наследников погибших клиентов, пострадавших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске.