Сотрудники копейской станции скорой медицинской помощи выходят на работу минут за 40 до начала утренней смены. Нужно принять и подзарядить оборудование, доукомплектовать медикаментами переносные оранжевые кофры, проверить машины. В необходимости ранних подъемов и бессонных ночей никого убеждать не надо. На "скорой" работают люди особого склада.

Небольшой шахтерский городок стал пилотной площадкой для перевода транспортного обслуживания неотложки на аутсорсинг. И сегодня перед двухэтажным оранжевым зданием станции красуются несколько мерседесов с красными крестами. А в гаражном боксе наготове - желтый реанимобиль класса С.

- Машина теплая, с вентиляторами внутри, с креслами-трансформерами, - говорит о новой технике водитель Андрей Шинкевич. - Со старыми Газелями не сравнить. Я девять лет на "скорой" . Раньше, чтобы пациента до больницы довезти, у родственников теплые одеяла просили - сквозило из всех щелей. Соляркой в салоне несло. Сейчас совсем другой уровень комфорта.

С внутренним устройством салона знакомимся уже в пути. По громкой связи поступает команда на выезд к беременной женщине в частный сектор по Копейскому шоссе.

- Обычно по дороге начинаешь прокручивать в голове варианты оказания помощи, - поясняет фельдшер Юлия Серомахина. - Но на сей раз, похоже, ничего серьезного.

На месте выясняется, что 24-летняя Ирина наблюдалась с беременностью в одной из частных клиник Челябинска. У нее уже седьмой день тянущие боли в низу живота, прописанные таблетки улучшений не принесли, и будущая мама начала волноваться.

- Вы правильно сделали, - успокаивает после осмотра девушку Юлия Серомахина. - Давайте-ка мы отвезем вас в больничку, пройдете обследование. Заодно и с врачами познакомитесь. Рожать-то будете все равно у нас, а не у частников?

Пациентка, ее мама и подоспевший с работы муж не возражают. Однако "скорую" так быстро не ждали и собраться не успели. А пока Ирине укладывают в пакет пижаму, кружку и другие необходимые вещи, водитель делится наболевшим.

- Два дня назад нашему врачу-реаниматологу какая-то девчушка чуть челюсть не сломала. Сказали без сознания, а она уже кому-то бутылку о голову разбила, с полицией утихомирить не могли. Днем раньше к наркозависимому три раза съездили. Он нас не пускает - подписал отказ от помощи. А родственники названивают: "Забирайте, как хотите". Так и гоняли туда-сюда.

- Водители у нас штатными "жилетками" работают, в которые мы плачемся после каждого тяжелого вызова, - шутит Юля. - Что нынче с людьми происходит? Потребительское отношение к скорой помощи появилось. К примеру, участковый назначает бабушке кардиограмму. А люди советуют: "Вызови "скорую", врачи все сделают. Зачем в поликлинике в очереди стоять?" А ведь в это время, возможно, на другом конце города кого-то спасать нужно!

"Раньше, чтобы пациента до больницы довезти, у родных одеяла просили - сквозило из всех щелей. Сейчас другой уровень комфорта"

По статистике, только 10 процентов вызовов действительно экстренные. Еще два процента - к роженицам, шесть-восемь - транспортировка пациентов по направлениям врачей. Остальные, как правило, связаны с обострением хронических болезней, где неотложная помощь подчас не требуется. Но "скорая" не отказывает никому.

- Все наши врачи и фельдшеры - прежде всего психологи, - считает врач высшей категории с 32-летним стажем работы на "скорой" Вячеслав Кормильцев. - Часто человек не может объяснить, почему ему плохо, и наша задача - выслушать, успокоить и поставить верный диагноз.

Возвращаемся с Вячеславом Викторовичем от пожилой женщины, сообщившей о гипертоническом кризе. Давление к моменту прибытия бригады оказалось в норме. Однако пациентка, сама в прошлом медработник, долго рассказывала о навалившейся усталости и недугах. Врач Кормильцев укорил коллегу за неправильный прием препаратов и сумел вывести из гнетущего состояния. А на прощание выписал успокоительное, пояснив, что нестабильное давление в ее случае связано с проблемами нервной системы.

Следующий вызов - к 62-летнему мужчине: ему стало плохо после тарелки пельменей и пол-литровой кружки домашнего вина - на фоне аллергической реакции резко упало давление. И таких вызовов у Кормильцева сегодня одиннадцать, у фельдшера Юли - девять. А всего сотрудники станции совершили 128 экстренных выездов.

- Не самая тяжелая смена, - поясняет замглавного врача по медицинской части Оксана Пихтина. - Во время эпидемий бывает 240-260 вызовов. По нормативу Копейск с населением 150 тысяч человек должно обслуживать 15 бригад. Но из-за дефицита врачей и среднего медперсонала справляемся силами 12-13-ти - одну дополнительную бригаду выставляем в ночь. И серьезных опозданий нет. А после решения проблемы с автопарком, надеюсь, и не будет.

На вопрос о сложностях перехода на аутсорсинг главный врач станции Александр Осипов отвечает цитатой из Марка Твена:

- Слухи о них сильно преувеличены. Понятно, дело новое, и мы с самого начала находимся в центре внимания. Но сегодня только аутсорсинг позволяет заменить устаревший автопарк. Смотрите сами, у нас работали машины 2009-2012 годов выпуска. Их нужно было ремонтировать, проводить аукционы на поставку запчастей. А в рамках эксперимента мы заказали новые автомобили, установили в них свое оборудование и сразу начали работать!