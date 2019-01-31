Несмотря на прогресс, в Кургане до сих пор никак не избавятся от железных водоразборных колонок.

На улицу Молодежи "аварийка" приехала после обеда. В бригаде трое рабочих, автомобиль и прицеп с установкой, генерирующей пар.

- Будем отогревать колонку паром, - со знанием дела говорит слесарь Федор Сумец. - У нас сегодня это уже шестая заявка.

Рабочие снимают с колонки крышку, опускают в ствол шланг с паром и топят лед до самого дна на глубину около трех метров. Примерно через 15 минут появляется первая струйка воды. Правда, так быстро справиться с замерзшей "железякой" не всегда удается. Иногда приходится разбирать колонку до основания, чтобы добраться до воды, а если нужен ремонт, можно полдня просидеть на одном месте.

- Каждую зиму одно и то же, - ворчит хозяйка частного дома. - В космос летают, а простую незамерзающую трубу придумать не могут. Первый маленький мороз - и вся улица без воды, хоть караул кричи.

- Дело не в трубе, - поясняют рабочие. - Люди не умеют пользоваться колонкой. При наборе воды ручку надо нажимать до конца, чтобы сработал клапан. Если недожать, вода стоит в стволе круглые сутки, даже когда колонкой не пользуются, и замерзает. Надо прогнать за раз не менее 10 литров, а некоторые приходят с полуторалитровыми бутылками. Когда объясняешь, возмущаются: зачем зря воду лить. Не понимают, что это не кран в теплой квартире.

По большому счету, железные водоразборные колонки - это прошлый век. В Кургане их 309, все расположены в частном секторе. По словам специалистов, они начинают замерзать уже при минус пяти градусах. Бывает, днем их отогреют, а наутро опять замерзли. Три бригады ежедневно отогревают и ремонтируют более 20 колонок.

Руководитель ресурсоснабжающей компании "Водный союз" Владимир Овсянников признает: да, пока нет способа сделать, чтобы вода не замерзала. В этом году они сами изготовили новую конструкцию, но эксперимент оказался неудачный. В других регионах аналогичная ситуация. Выход один - проводить водопровод в дом. Однако не все на это идут.

- Наша улица хоть и называется Молодежи, но здесь всего пять молодых семей, остальные - пожилые люди, - говорит молодая владелица усадьбы. - Мы-то, конечно, обеими руками за водопровод. Но это дорогое удовольствие. Чтобы провести воду, например, только к нашему дому, как нам сказали, нужно не меньше 50-70 тысяч. Чем больше домов, тем дешевле. Но бабушки наотрез отказались. Так и живем.