24-летняя Юлия Башмакова, которая приехала из Казахстана в Курганскую область маленьким ребенком, в одночасье стала лицом без гражданства. У нее забрали паспорт и лишили всех прав. Девушка собирается доказать в суде, что была и остается гражданкой РФ.

Перед Новым годом Юля получила СМС из банка с просьбой обновить паспортные данные. Удивилась: вроде никаких изменений в документ она не вносила. Чтобы снять все вопросы, отправилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Кургану. Дальнейшие события девушка не может вспоминать без волнения.

- В приемной секретарь взяла мой паспорт якобы на проверку, но вернуть отказалась, - рассказывает Юля. - Велела приехать через четыре часа, чтобы составить акт об изъятии. Я приехала. Мне выдали акт и копию заключения служебной проверки. Из этих бумаг я узнала: выданный в 1998 году вкладыш в мое свидетельство о рождении о том, что я гражданка Российской Федерации, а также паспорта, полученные в 14, 20 лет и при смене фамилии после замужества, недействительны.

Юля не могла в это поверить. Ее мама родилась в Курганской области. В начале девяностых уехала учиться в соседний Петропавловск Северо-Казахстанской области. Там вышла замуж за местного парня, у которого на тот момент был паспорт гражданина СССР. В 1994 году родилась Юля. А в 1995-м случилась беда - исчез отец. Пошел на работу и не вернулся. Суд признал его без вести пропавшим. В 1998 году мама с дочерью вернулась в Курганскую область. Юля окончила школу с золотой медалью, с красным дипломом университет, вышла замуж, родила ребенка, сейчас находится с четырехмесячной дочкой в декретном отпуске.

В заключении служебной проверки, которую проводил межмуниципальный отдел МВД России "Притобольный", сказано: вкладыш к свидетельству о рождении о гражданстве РФ и документы, удостоверяющие личность Юлии Башмаковой, выданы необоснованно. Проверяющие ссылаются на закон "О гражданстве РФ" 1991 года, который гласит: если на момент рождения ребенка один из родителей являлся гражданином РФ, а другой - иного государства, вопрос о гражданстве ребенка независимо от места его рождения определяется письменным соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения ребенок становится гражданином России, если он здесь родился. А Юля родилась в Казахстане, соглашения родителей нет, гражданство РФ в установленном законом порядке она не приобретала, значит, гражданкой России не является, сделали вывод в полиции.

"Документы мне выдавали представители власти - работники паспортного стола. Я законов не нарушала"

Юля не понимает, о каком соглашении идет речь, если отец пропал, когда ей было шесть месяцев. Ее воспитывал единственный родитель - мама.

- Училась, работала, платила налоги, ходила на выборы, даже водительские права получила. А теперь все это под сомнением? - говорит Юля. - Документы мне выдавали представители власти - работники паспортного стола. Я законов не нарушала.

Она не представляет, как жить без паспорта. В поликлинике не примут, пособие не оформят, услугами банка воспользоваться нельзя, к родственникам не съездить. Да что там, она на улицу выйти боится! Первый встречный полицейский может потребовать паспорт. А ей даже временного документа не дали.

В полиции признают: сотрудники, которые принимали решение о гражданстве Юлии и выдали ей паспорт, допустили ошибку и заслуживают дисциплинарного взыскания. Но наказать их нельзя: один уже давно не работает в органах, да и времени прошло много. И все же правоохранители чувствуют свою ответственность. Во-первых, после упразднения в 2016 году Федеральной миграционной службы МВД стало ее правопреемником. Во-вторых, паспортный стол в 1998 году был в составе милиции. В региональном полицейском главке готовы оказать девушке необходимую юридическую помощь. Правда, паспорт никто возвращать не собирается, как и отменять заключение служебной проверки.

- Мы предложили два варианта получения гражданства РФ: в упрощенном и судебном порядке, - рассказал "РГ" начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных. - Первый не устроил Юлию Башмакову, да и нас тоже: слишком долго, полгода, а может, и больше. Второй вариант - максимум три месяца. Если она подаст иск о признании гражданства РФ, мы его поддержим.

Юля твердо решила идти в суд. Хочет оспорить результаты служебной проверки полиции. Она за это время проштудировала массу законов, цитирует их наизусть. Считает, люди в погонах подошли к делу формально. Ошибка в том, что ее данные не внесли в учетные информационные системы. И эту оплошность надо исправить. Если оформлять гражданство заново, неизвестно, как это скажется на ее будущем, рассуждает Юля. Что будет, например, с трудовым стажем, который она успела заработать до всех разбирательств?

Между тем

История Юлии - не первая и далеко не единственная. Как сообщил генерал Олег Ильиных, в Курганской области выявляют очень много нарушений, задокументированных в 1998-2000 годах. А сколько таких случаев по всей России даже представить трудно.

Кстати

Юлию Башмакову поддержала президент Уральской ассоциации беженцев, эксперт-консультант по вопросам гражданства Общественной палаты Свердловской области Людмила Лукашева. В ассоциации провели экспертизу документов и выдали свое заключение. Из него следует, что отец Юлии являлся гражданином СССР по рождению. Был ли он гражданином Казахстана, России или другого государства, установить невозможно. Ее мать - гражданка РФ по рождению. Поэтому дочь на момент своего рождения приобрела не только казахстанское, но и российское гражданство по принципу "права крови", что полностью соответствует российскому законодательству, в том числе позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 21 апреля 2005 года № 118 "О жалобе гражданки Даминовой Светланы Рашидовны…". Сама Юля добровольно не отказывалась от российского гражданства, соответствующего указа на этот счет не было, поэтому она продолжает оставаться гражданином РФ, подчеркивает Людмила Лукашева.