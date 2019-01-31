В Тюмени с лица мужчины удалили восьмисантиметровую опухоль

Тюменские онкологи впервые удалили с лица пациента крупную опухоль. К врачам мужчина 56 лет попал со злокачественным восьмисантиметровым образованием на коже. Специалистам удалось успешно убрать опухоль, после чего пациенту провели и пластическую операцию.

Как сообщили в пресс-службе многопрофильного клинического медицинского центра, оборудование, которое позволяет выполнять такие сложные микрохирургические манипуляции, врачи получили в конце прошлого года. В Тюмени с мастер-классом побывали столичные коллеги - под их присмотров тюменские хирурги провели две пластические операции. А уже в наступившем году онкологи выполнили операцию самостоятельно.

"После удаления опухоли остался большой дефект. Чтобы его устранить, мы выбрали лоскут с мышцы спины. Кроме этого, мы наложили микрососудистые анастомозы между артериями и венами под микроскопом. Таким образом, кровь поступает в пересаженный кожно-мышечный лоскут, и ткань приживается на новом месте", - рассказала врач-онколог Динара Вонтлая, отметив, что операция длилась больше десяти часов, и это было сложно, как эмоционально, так и физически.

По словам докторов, сложность была в том, что опухоль поразила не только кожу, но и мышцы, вплоть до кости. Вся эта область была удалена. Без современного оборудования прооперировать пациента было бы нельзя.