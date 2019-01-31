Рекордсмен мира по глубинным погружениям под воду с аквалангом египтянин Ахмед Габр, нырнувший несколько лет назад на глубину 332 метра, прилетел в Россию - специально для того, чтобы впервые в жизни уйти под лед.

Погружение состоялось в подмосковном водоеме Щелковский карьер под контролем и при участии курс-директора, знаменитого исследователя пещер и затонувших кораблей Сергея Горпинюка.

- Я в восторге, - признался Габр, всплыв на поверхность. - Из десяти тысяч погружений в самых разных экстремальных условиях это одно из самых ярких и незабываемых. Россияне - очень открытые, радушные и сердечные люди, с которыми всегда здорово иметь дело.

В Москву Габр прибыл как "Посол мира" по приглашению журнала "Предельная глубина" - одного из организаторов ежегодного московского DiveShow.ru, которое как раз в эти дни проходит на выставке в Сокольниках. В отличие от предыдущих лет на этот раз DiveShow.ru собрало не только представителей российских и зарубежных дайв-клубов и не только бизнесменов крупнейших мировых производителей специального подводного снаряжения, а и большое число отечественных фирм, которые все более успешно конкурируют на внутреннем и международном рынке с именитыми дайверскими брендами.

Наши соотечественники все активнее выпускают высококачественные подводные костюмы сухого типа, теплую поддевку к ним, созданную по новейшим технологиям и даже дайверские компьютеры для глубоководных погружений - надежные, функциональные, но при этом в разы дешевле импортных аналогов. И что самое важное - отечественные дайверы охотно берут продукцию российского производства, которая доказала свою состоятельность.

Более подробно о том, как Габр погружался под лед, читайте в одном из ближайших номеров еженедельного выпуска "Российской газеты". Наш специальный фотокорреспондент выезжал в Щелково вместе с рекордсменом и даже сопровождал его под лед.