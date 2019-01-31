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Рубрика: Экономика

Россиян освободят от платы за вывоз "сухого" мусора

Текст: Евгений Гайва
Освободить в будущем россиян от платы за вывоз "сухого" мусора решено на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, которое провел заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. При этом должен быть организован раздельный сбор отходов, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Первой задачей вижу необходимость перейти до конца года на сортировку и прием отходов в два контейнера. Для, так называемых, "сухих" отходов, которые можно переработать во вторсырье, и "мокрых" - органических, которые подлежат утилизации современным способом. В перспективе, чтобы снизить для жителей тариф, нужно сделать вывоз "сухих" отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным", - цитирует Гордеева пресс-служба.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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К "сухим" отходам относятся пластик, стекло, бумага, металл, то есть все, что можно переработать.

Планируется также снижать нагрузку на окружающую среду и приближаться к европейскому показателю переработки коммунальных отходов на уровне 80 процентов.

В ходе реформы в ряде субъектов может быть предусмотрена компенсация региональным операторам за снижение тарифов для населения. Компенсации планируется заложить в региональные бюджеты. Субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью и с большой территорией может быть предоставлена дополнительная поддержка из федерального бюджета.

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По предварительным данным, по оценкам регионов, тарифы могут снизиться на 30 процентов от утвержденных на данный момент, уточнили в пресс-службе.

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами начался с 1 января 2019 года. В апреле в реформу включатся порядка 90 процентов регионов. Реформа позволит максимально вовлечь твердые коммунальные отходы во вторичный оборот и снизить экологический вред.

Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры Реформа по сбору и утилизации отходов
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