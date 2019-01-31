Новости

Суд в Москве арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова 21:25
Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа 21:08
Работы над созданием сверхзвукового самолета могут начаться через 4 года 20:47
Утверждена деловая программа Российского инвестиционного форума 20:42
В Сараево российские хоккеисты сыграют первый матч с командой Чехии 20:38
Проект о праве полиции сбивать дроны-нарушители внесли в Госдуму 20:36
В Чечне приговорили члена банды Басаева к 14,5 годам колонии 20:35
Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов 20:28
Глава района в Зауралье подал в отставку после пожаров с семью погибшими 20:10
СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва 20:05
Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока" 19:55
Суд арестовал двоих фигурантов дела Арашукова-старшего 19:49
Похититель картины Куинджи попросил прощения 19:33
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы 19:29
Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом 19:25
В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей 19:19
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 19:10
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15 19:09
АСВ будет напрямую выплачивать возмещения вкладчикам за 2-3 дня 18:55
На Кубани в суд передали дело о крупном мошенничестве 18:37
На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода 18:30
Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 21:02
Рубрика: Власть

Дресс-код правосудия

Доступ граждан в суды не ограничат
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Президиум Совета судей России в ближайшее время рассмотрит проект типовых правил поведения посетителей судов. Об этом "РГ" сообщили в Совете судей.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При этом в прессе появилась информация, что нововведения якобы могут ограничить доступ граждан в суды. На самом деле, как подчеркивают представители судебной системы, ничего подобного не планируется. Не будет пропусков, не будет строгого дресс-кода для граждан. В суд по-прежнему сможет прийти каждый. При этом собеседник "РГ" подчеркнул, что пока речь идет о рабочем обсуждении проекта.

"Подготовлен своего рода черновой вариант, он еще будет дорабатываться с учетом широкого экспертного обсуждения, - рассказал представитель судейского сообщества. - Разрабатывается проект одной из комиссий Совета судей".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Назначенным адвокатам повысили ставки оплаты труда

Напомним, с предложением разработать типовые правила поведения обратилось в Совет судей Министерство юстиции России. Вчера в СМИ появилась информация, что первоначальная версия проекта уже подготовлена. Помимо прочего документ должен прописать требования к внешнему виду посетителей судов.

Строгого дресс-кода для простых граждан не предполагается, это снизило бы доступность правосудия. Но, как не раз поясняли эксперты, необходим разумный минимум: нельзя появляться в суде пьяным, не стоит приходить в том, что пахнет хронической грязью. Доступ в суд свободен, но на входе надо будет предъявить документы.

Например, по предварительным данным, в проекте новых единых правил говорится, что кроме общегражданского паспорта на проходной можно будет предъявить паспорт моряка, военный билет, свидетельство о рождении, вид на жительство и документы, которые выдают беженцам.

Вход в суд свободный, но надо предъявить паспорт приставам. Строгого дресс-кода для граждан не будет

Присяжные будут проходить в суд по спискам. Если в здании идет ремонт, отдельные списки составят для строителей. И так далее, прописаны все возможные ситуации.

Многие юристы-практики согласны с тем, что есть большая необходимость прояснить в том числе вопросы дресс-кода для посетителей судов.

В беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Виктория Данильченко подчеркнула, что дресс-код для участников судебного заседания введен практически во всех европейских странах. "С моей точки зрения необходимо ввести мантии и для адвоката, и для прокурора", - говорит она. По ее мнению, к обычным гражданам также могут быть требования по внешнему виду. "Но представляется, что эти требования должны быть заведомо ниже, чем к профессиональным участникам процессов, скажем, прокурорам или адвокатам, - говорит Виктория Данильченко.

КС уточнил порядок возмещения судебных расходов

В свою очередь, в судебной системе считают, что правила помогут повысить авторитет суда".

"Уважение к суду включает уважительные отношения между участниками судопроизводства и судом, между гражданским обществом и судебной властью, а также внутри самого судейского сообщества, - рассказал в конце прошлого года председатель Совета судей Виктор Момотов. - Если независимость суда - это абсолютная ценность, то уважение к суду - это конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми для обеспечения такой независимости. В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность".

Кстати, согласно КоАП, за нарушение порядка в зале суда, например ругань и буйство, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей или назначить15 суток ареста.

Власть Работа власти Судебная система
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15
Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов