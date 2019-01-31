Президиум Совета судей России в ближайшее время рассмотрит проект типовых правил поведения посетителей судов. Об этом "РГ" сообщили в Совете судей.

При этом в прессе появилась информация, что нововведения якобы могут ограничить доступ граждан в суды. На самом деле, как подчеркивают представители судебной системы, ничего подобного не планируется. Не будет пропусков, не будет строгого дресс-кода для граждан. В суд по-прежнему сможет прийти каждый. При этом собеседник "РГ" подчеркнул, что пока речь идет о рабочем обсуждении проекта.

"Подготовлен своего рода черновой вариант, он еще будет дорабатываться с учетом широкого экспертного обсуждения, - рассказал представитель судейского сообщества. - Разрабатывается проект одной из комиссий Совета судей".

Напомним, с предложением разработать типовые правила поведения обратилось в Совет судей Министерство юстиции России. Вчера в СМИ появилась информация, что первоначальная версия проекта уже подготовлена. Помимо прочего документ должен прописать требования к внешнему виду посетителей судов.

Строгого дресс-кода для простых граждан не предполагается, это снизило бы доступность правосудия. Но, как не раз поясняли эксперты, необходим разумный минимум: нельзя появляться в суде пьяным, не стоит приходить в том, что пахнет хронической грязью. Доступ в суд свободен, но на входе надо будет предъявить документы.

Например, по предварительным данным, в проекте новых единых правил говорится, что кроме общегражданского паспорта на проходной можно будет предъявить паспорт моряка, военный билет, свидетельство о рождении, вид на жительство и документы, которые выдают беженцам.

Вход в суд свободный, но надо предъявить паспорт приставам. Строгого дресс-кода для граждан не будет

Присяжные будут проходить в суд по спискам. Если в здании идет ремонт, отдельные списки составят для строителей. И так далее, прописаны все возможные ситуации.

Многие юристы-практики согласны с тем, что есть большая необходимость прояснить в том числе вопросы дресс-кода для посетителей судов.

В беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Виктория Данильченко подчеркнула, что дресс-код для участников судебного заседания введен практически во всех европейских странах. "С моей точки зрения необходимо ввести мантии и для адвоката, и для прокурора", - говорит она. По ее мнению, к обычным гражданам также могут быть требования по внешнему виду. "Но представляется, что эти требования должны быть заведомо ниже, чем к профессиональным участникам процессов, скажем, прокурорам или адвокатам, - говорит Виктория Данильченко.

В свою очередь, в судебной системе считают, что правила помогут повысить авторитет суда".

"Уважение к суду включает уважительные отношения между участниками судопроизводства и судом, между гражданским обществом и судебной властью, а также внутри самого судейского сообщества, - рассказал в конце прошлого года председатель Совета судей Виктор Момотов. - Если независимость суда - это абсолютная ценность, то уважение к суду - это конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми для обеспечения такой независимости. В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность".

Кстати, согласно КоАП, за нарушение порядка в зале суда, например ругань и буйство, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей или назначить15 суток ареста.