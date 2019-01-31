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Рубрика: Экономика

Меняю завод на ресторан

Россияне предпочитают работать в сфере услуг, а не в сельском хозяйстве или в промышленности
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
В последние годы на российском рынке труда идет перераспределение занятости между секторами экономики. В реальном секторе, на промышленных предприятиях, она становится меньше, а в сфере обслуживания заметно растет.
Почти для всех работников теневого сектора эта работа - единственная. Фото: Сергей Куксин Почти для всех работников теневого сектора эта работа - единственная. Фото: Сергей Куксин
Почти для всех работников теневого сектора эта работа - единственная. Фото: Сергей Куксин

Такие выводы сделали специалисты ВНИИ труда. Их исследование показало, что с 2012 года особенно быстрыми темпами начала расти занятость в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Количество работников в этих сферах выросла на 20 процентов (или на 306 тысяч человек) и на 19,8 процента (644 тысячи человек) соответственно.

За то же время заметно увеличилась - на 10,7 процента, или 156 тысяч человек, - занятость в финансовой и страховой сферах, на 9,7 процента, или 116 тысяч человек, - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В теневой экономике в третьем квартале 2018 года работали 15,2 миллиона человек. Это больше, чем в 2017 году, когда было снижение числа таких работников

На транспорте работников тоже стало больше. И хотя в процентном соотношении не настолько, насколько в гостиницах, но в абсолютных цифрах данные сопоставимы. Рост составил 4,9 процента, или 286 тысяч человек.

Одновременно идет снижение занятости в реальном секторе экономики. Так, в сельском хозяйстве работников стало меньше почти на миллион, или на 19,6 процента. В строительстве - на 62 тысячи, или 1,2 процента, в промышленности - на 358 тысяч человек, или 2,5 процента.

Как отмечают во ВНИИ труда, отток занятых из аграрного сектора - это многолетняя тенденция. Она связана и с сокращением сельского населения. А также с ростом производительности труда в отрасли. Стали востребованы высококвалифицированные спецы, а такая потребность массовой быть не может.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Как остаться востребованным на рынке труда

В промышленности больше всего занятость уменьшилась в таких видах экономической деятельности, как водоснабжение, организация сбора и утилизация отходов, обеспечение электрической энергией, газом и паром и в обрабатывающих производствах. Впрочем, и в промышленности есть сферы, где число работников растет. Речь идет о добыче, преимущественно - нефти и газа. Там рост составил 7,8 процента, или 113 тысяч человек.

"Развитие сферы услуг опережающими темпами - общемировой тренд, и наша страна - не исключение, - комментирует "РГ" результаты исследования ведущий научный сотрудник ВНИИ труда Галина Антонова. - С развитием рыночных отношений частные инвестиции в первую очередь стали поступать в сферу услуг, где быстрее и больше была отдача. А это гостиничный бизнес, торговля, туризм, IT-технологии, финансовый сектор, связь". В этих сегментах быстрыми темпами создавались новые рабочие места, росла зарплата, что в итоге способствовало перетоку рабочей силы и росту занятости. В первую очередь в сферу услуг. Спрос на услуги не уменьшается, и тренд на рост занятости в этой сфере будет сохраняться, прогнозирует Антонова.

Эксперты выделили еще один долговременный тренд: снижение спроса на рабочую силу у крупных и средних организаций, и перетекание работников на малые и средние предприятия.

Зарплаты

Бросили тень

По итогам трех кварталов 2018 года рост занятости в неформальном секторе экономики возобновился, сообщили во ВНИИ труда. Но за счет россиян, для которых эта работа была единственной.

В то время как количество тех, кто рассматривал эту занятость в качестве дополнительной к основной работе, уменьшилось. Это связано с тем, что продолжающийся с 2017 года рост заработных плат позволил многим отказаться от дополнительного заработка "в конвертах", отмечают во ВНИИ труда. Всего в неформальном секторе в третьем квартале 2018 года работали 15,2 миллиона человек. Это больше, чем в 2017 году.

По данным ВНИИ труда, в 2017 году число людей, занятых в неформальном секторе уменьшилось по сравнению с 2016 годом более чем на один миллион человек, прервав тенденцию ежегодного прироста "теневых" работников. Таким образом, в 2017 году в неформальном секторе трудились 14,3 миллиона человек, или 20 процентов занятых в экономике страны. При этом для 93,3 процента из них занятость в неформальном секторе была единственной работой.

Экономика Работа
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