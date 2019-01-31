Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в закон о кредитных историях, дающие право каждому россиянину вместе с кредитной историей запросить свой кредитный рейтинг.

Рейтинг учитывает наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории. В результате выводится определенный балл: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека. Тем не менее, по словам гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, даже очень высокий рейтинг - не стопроцентная гарантия одобрения кредита. Окончательное решение - за банком.

Более того, теперь россияне смогут бесплатно запорашивать в бюро кредитных историй свою персональную историю не один раз в год, а два. Один раз в бумажной, другой раз - в электронной форме. Появилась также возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через "личные кабинеты" банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).