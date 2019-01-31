Россию могут отключить от глобальной сети из-за давления Запада

Отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов вследствие усиления давления Запада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на "Инфофоруме-2019".

- Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета России в киберпространстве, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что "отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации" ситуации. На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о цифровом суверенитете России. Инициатива направлена на обеспечение устойчивой работы рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Комитет по информполитике готовит инициативу к первому чтению.

Согласно законопроекту, будет создана независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования рунета. Она позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета. Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Ранее Леонид Левин говорил, что поскольку предсказать длительность введенных против РФ санкций сложно, "следует предусмотреть и негативный сценарий". Таким образом, угроза отключения рунета от глобальной сети реальна, сказал Левин. Простейшим способом защиты является полное отделение сегмента РФ от внешнего интернета, но это не вариант, "поскольку для бизнеса и общества в целом такой подход может дать губительный эффект", говорил глава комитета, комментируя инициативу. Профильные ведомства концептуально поддержали проект при условии доработки.