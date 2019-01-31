Росстат назвал самый дешевеющий в этом году продукт

Куриное яйцо стало самым подешевевшим продуктом с начала года. После взлета цен на 7 процентов в декабре 2018 года за последние две недели января 2019 года стоимость яйца снизилась на 2,4 процента.

Цены объективно корректируются, это сезонные колебания, рассказал "РГ" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Такой период продлится еще два месяца.

"В начале апреля начнется рост цен. Закончится он в праздник Пасхи", - говорит эксперт. Затем вновь произойдет снижение цен в течение мая, июня и июля. В результате в августе цены на куриное яйцо установятся примерно в два раза ниже, чем сейчас, в январе. Однако к тому уровню цен, который был в прошлом году, куриное яйцо уже не вернется. "Очень сильно выросла стоимость кормового зерна. За индикатор можно взять пшеницу четвертого класса. По сравнению с прошлым годом она выросла в цене примерно с 6,5 тысяч рублей до 11,5-12 тысяч рублей за тонну. По прогнозу Зернового союза, пшеница еще подорожает до 14-14,5 тысячи рублей", - говорит Давлеев.

В себестоимости куриного яйца зерно составляет около 60 процентов. Соответственно, удвоение стоимости кормов вызывает резкий рост себестоимости яйца, подчеркивает эксперт. Однако производители не смогут резко повышать цены на социально-значимый товар. Поэтому они будут понемногу сокращать рентабельность производства, которая сегодня и так уже находится в районе 3-5 процентов.

"В результате, к июлю 2019 года цены на куриное яйцо будут примерно на 7-8 процентов выше по сравнению с июлем 2018 года", - отмечает Альберт Давлеев. Иначе говоря, стоимость куриного яйца будет в два раза обгонять общую инфляцию, пока не придет новый урожай зерна с новыми ценами, которые могут быть ниже нынешних, заключает эксперт.