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31.01.2019 05:30
Рубрика: Экономика

Росстат назвал самый дешевеющий в этом году продукт

Текст: Евгений Гайва
Куриное яйцо стало самым подешевевшим продуктом с начала года. После взлета цен на 7 процентов в декабре 2018 года за последние две недели января 2019 года стоимость яйца снизилась на 2,4 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены объективно корректируются, это сезонные колебания, рассказал "РГ" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Такой период продлится еще два месяца.

Фото: iStock
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"В начале апреля начнется рост цен. Закончится он в праздник Пасхи", - говорит эксперт. Затем вновь произойдет снижение цен в течение мая, июня и июля. В результате в августе цены на куриное яйцо установятся примерно в два раза ниже, чем сейчас, в январе. Однако к тому уровню цен, который был в прошлом году, куриное яйцо уже не вернется. "Очень сильно выросла стоимость кормового зерна. За индикатор можно взять пшеницу четвертого класса. По сравнению с прошлым годом она выросла в цене примерно с 6,5 тысяч рублей до 11,5-12 тысяч рублей за тонну. По прогнозу Зернового союза, пшеница еще подорожает до 14-14,5 тысячи рублей", - говорит Давлеев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Что появится в новой потребительской корзине

В себестоимости куриного яйца зерно составляет около 60 процентов. Соответственно, удвоение стоимости кормов вызывает резкий рост себестоимости яйца, подчеркивает эксперт. Однако производители не смогут резко повышать цены на социально-значимый товар. Поэтому они будут понемногу сокращать рентабельность производства, которая сегодня и так уже находится в районе 3-5 процентов.

"В результате, к июлю 2019 года цены на куриное яйцо будут примерно на 7-8 процентов выше по сравнению с июлем 2018 года", - отмечает Альберт Давлеев. Иначе говоря, стоимость куриного яйца будет в два раза обгонять общую инфляцию, пока не придет новый урожай зерна с новыми ценами, которые могут быть ниже нынешних, заключает эксперт. 

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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