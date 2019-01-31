Не ошибся ли врач с назначениями, что делать, если после приема таблеток человеку стало хуже, стоит ли опасаться побочных эффектов, о которых написано в инструкциях? Специалисты Росздравнадзора ответили на эти и другие вопросы читателей "Российской газеты - Недели".

Российские и импортные таблетки с одним и тем же действующим веществом не отличаются по эффективности и безопасности. Фото: Константин Завражин

В соцсетях часто пишут и распространяют статьи из журналов, что врачи специально назначают дорогие импортные лекарства вместо отечественных. Так ли это?

Вероника Селиверстова

- По закону об основах охраны здоровья граждан врачи должны выписывать лекарства по международному непатентованному наименованию (названию действующего вещества). И пациент имеет право уточнить у врача или в аптеке, есть ли у выписанного препарата более дешевые аналоги. Если есть, их можно приобрести взамен более дорогого лекарства. Подавляющее большинство препаратов одного действующего вещества взаимозаменяемы между собой. Это контролируется и подтверждается в ходе изучения лекарственных препаратов до их регистрации.

Лабораторный контроль качества зарегистрированных лекарств проводят 12 современных лабораторных комплексов, подчиненных Росздравнадзору. Одновременно Росздравнадзор собирает и анализирует данные об осложнениях лекарственной терапии, выявляемых в России и по всему миру. Анализ данных лабораторного контроля и фармаконадзора показывают: профиль качества, эффективности и безопасности отечественных и зарубежных лекарств не отличается.

Стала пить назначенные после операции врачом лекарства - почувствовала себя плохо, стала кружиться голова, появилась тошнота. Врач сказала, что это лекарство не может вызвать такой реакции, скорее всего она от чего-то другого. Я пошла к другому врачу, и он назначил иной препарат. Правильно ли я поступила?

Мария Ухтомцева

- Если с назначением другого препарата нежелательные реакции прекратились, а состояние здоровья улучшилось, то да. В инструкциях к лекарствам есть информация не только о возможных побочных действиях, но и о их взаимодействии с другими препаратами. Эти данные обязательно должны учитываться при принятии врачом решения о назначении лекарства.

Важный момент: медицинское учреждение обязано информировать Росздравнадзор, если выявлены серьезные нежелательные реакции на лекарство, не описанные в инструкциях к ним. Сокрытие такой информации влечет за собой административную ответственность для поликлиник и больниц.

Пациенты тоже должны быть бдительными. Если они принимают безрецептурные препараты и у них возникают тяжелые реакции, об этом нужно сообщить в Росздравнадзор. Для этого достаточно написать электронное сообщение на сайте ведомства в разделе "Обращения граждан".

Пациенты, которые самостоятельно выявили нежелательные реакции, вправе потребовать у лечащего врача, чтобы тот заполнил форму и направил ее в ведомство. Также они могут обратиться к производителю, контактная информация которого всегда есть в конце инструкции по применению.

Врачи мне выписывают лекарства, а в инструкции описано столько побочных действий, что пить их становится страшно. Врачи говорят: не обращайте внимания. Как быть?

Наталья Симонова

- Лечащий врач всегда оценивает безопасность лекарственного препарата для каждого пациента в отдельности - с учетом особенностей заболевания. Так что если препарат назначил лечащий врач, "вредных" последствий можно не бояться.

Мы живем в глубинке. Моему отцу стало плохо, было подозрение на инсульт, приехала "скорая". Врачи хотели вколоть ему препараты, которые резко снижают давление. В то же время в интернете немало информации о том, что такие лекарства при подозрении на инсульт вводить нельзя. Есть ли в России единый реестр, в котором было бы написано, что можно, а что нельзя вводить таким пациентам? Есть алгоритмы оказания им помощи?

Александра Груздева

- По закону об основах охраны здоровья граждан медицинская помощь должна оказываться в соответствии с порядками и стандартами, обязательными для исполнения всеми медорганизациями в стране.

Так, приказом минздрава от 05.07.2016 N 466н утвержден стандарт скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. Разработаны и утверждены соответствующие клинические рекомендации КР171 (2015) и КР573 (2016). Положения этих документов необходимо учитывать при лечении пациентов с инсультом.

Кроме того, каждый лекарственный препарат, зарегистрированный в РФ, имеет утвержденную инструкцию по применению, в ней описаны как показания, так и противопоказания. Они есть в свободном доступе в интернете, в том числе в базе данных государственного реестра лекарственных средств на сайте минздрава.

Если врачи "скорой" действительно нарушили правила оказания медицинской помощи и применили препарат, к которому у пациента были противопоказания, об этом нужно сообщить в территориальный орган Росздравнадзора.

Вопросы для Росздравнадзора можно присылать на электронную почту gusenkom@yandex.ru