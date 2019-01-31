Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса. Пассажиров отсюда отправят до места назначения на двух автобусах.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на украинское агентство УНИАН, около 100 человек с самолета проходят в одесском аэропорту паспортный контроль в так называемом режиме транзит. Позже полиция должна сопроводить автобусы с пассажирами до границы.

Пока называются две возможные версии вынужденной посадки - плохие метеоусловия в столице Молдавии и поломка самолета.