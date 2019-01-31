Самолет ВМС США провел разведку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил в среду разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Об этом свидетельствуют данные Plane Radar. Американский самолет, который вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии. При этом он периодически приближался к авиабазе и базе материально-технического обеспечения ВМФ России. Полет проходил на высоте 4,7 километра, сообщает РИА Новости.

В последнее время отмечается возросшая активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России. В том числе в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

Так, в понедельник 28 января сразу три американских самолета-разведчика были зафиксированы у российских границ. Boeing RC-135V пролетел рядом с Калиниградской областью. RQ-4B Global Hawk был замечен вдоль границы Ленинградской и Псковской областей. А на перехват P-8A Poseidon в районе Балтийского моря был поднят российский истребитель Су-27.