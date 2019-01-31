В пятницу сборная России сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Венерсборге. Соперник нашей команды определился в четверг в четвертьфинальном матче Финляндия - США, результат которого стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Чтобы попасть в 1/2 финала напрямую, россиянам требовалось занять в своей подгруппе место не ниже второго. В противном случае нашим предстояло провести "лишнюю" игру в 1/4 финала с американцами. Соперник, вроде бы значительно уступающий в классе сборной России, но выходить на лед вместо дня отдыха хоккеистам не хотелось категорически, в чем они сами откровенно признавались. Избежать этой повинности можно было, только выиграв у финнов в заключительном матче предварительного этапа. Задача оказалась нетривиальной.

По ходу встречи нашим дважды приходилось отыгрываться в счете, а победу россиянам принес точный бросок Максима Ишкельдина на 84-й минуте - 3:2.

- В полуфинале мы обязаны сыграть сильнее! Быстрее двигаться, быстрее думать, - констатировал Янис Бефус. - Я думаю, важно, что мы победили. Нам было очень нелегко сегодня - мы доминировали в игре, но дважды пришлось отыгрываться. Плюс никак не могли реализовать моменты - и с игры, и угловые. А с финнами это важно - реализовывать то, что имеешь, и делать это как можно раньше. Получился очень тяжелый матч.

В другом полуфинале шведы сыграют с победителем четвертьфинальной пары Казахстан - Норвегия, который также определился накануне вечером.