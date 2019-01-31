Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания

Жительница Великобритании 20-летняя Иви Мур рассказала, как более двух месяцев лечилась от смертельно опасного заболевания, первым признаком которого стала внезапно возникшая маниакальная ревность к бойфренду.

Как передают зарубежные СМИ, британка стала подозревать парня в переписках с другими девушками, а через какое-то время - в изменах. Следующим этапом стала социальная изоляция. Девушка перестала выходить из дома, отвечать на звонки.

Однако Мур решила связаться с родителями, однажды проснувшись с высокой температурой. Девушку отвели к врачу, а позже начали лечить от гриппа. В этот же период у нее диагностировали психоз, а спустя время определили энцефалит. В итоге британка провела два с лишним месяца в больнице, и растолстела на 40 килограммов из-за стероидов, которые ей давали врачи для поддержания работы мозга.

Мур считает, что ее проблемы со здоровьем проявились именно на фоне сложных отношений с экс-бойфрендом. Девушка корит себя за позднее обращение к врачам и призывает обращать внимание на все странности, которые случаются с организмом. Потому как это могут быть первые симптомы опасного заболевания, пояснила британка.