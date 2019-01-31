СМИ назвали самого активного "корректора" "Википедии"

Житель штата Вирджиния по имени Стивен Прюит оказался безусловным лидером среди других "корректоров" по числу внесенных правок в англоязычную версию энциклопедии Wikipedia. Примечательно, что мать молодого человека выросла в Советском Союзе.

Стивен внес более 3 миллионов правок и написал порядка 35 тысяч собственных статей для "Википедии", передает телеканал CBS. Данное занятие увлекло его около 10 лет назад, когда парню было всего 13 лет.

Благодаря своему достижению американец попал в число самых влиятельных людей США, по версии журнала Time. Он составил компанию таким персонам, как Дональд Трамп и Ким Кардашьян. Известно, что Стивен Прюит увлекается историей и искусством. В сети он выступает под псевдонимом Ser Amantio Di Nicola - любимый оперный герой Прюита. В обычной жизни мужчина работает в архиве Погранично-таможенной службы США.

В настоящее время на "Википедии" размещено около 5,7 миллиона материалов на английском языке, которые подготовлены в основном волонтерами. Ежесекундно сайт посещают 6 тысяч человек, что заставляет редакторов ресурса крайне ответственно подходить к своим обязанностям. Кстати, свою работу они делают совершенно бесплатно.