Социальные выплаты увеличат на 4,3 процента

С 1 февраля в России будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации на 4,3 процента. В рублях прибавка составит от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей в зависимости от вида выплаты.

Постановление об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Социальные выплаты индексируются 1 февраля ежегодно - на процент инфляции за предыдущий год. И каждый раз подписывается постановление правительства, которым закрепляется уровень их повышения.

Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента, соответственно и выплаты вырастут именно на столько. В 2018 году они были увеличены на 2,5 процента.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего на индексацию социальных выплат будет потрачено 25,9 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета составят 22,1 миллиарда рублей, Пенсионного фонда России - 0,4 миллиарда, Фонда социального страхования - 3,4 миллиарда рублей.

Повышение коснется выплат разным категориям получателей. Например, вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу 81 рубль. С 1 февраля она вырастет до 63 тысяч 707 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 тысяч 180 рублей, а станут 5 тысяч 403 рубля. Инвалидам первой группы было 3 тысячи 626 рублей, а станет 3 тысячи 785 рублей. Выплаты инвалидам второй группы и детям-инвалидам увеличатся с 2 тысяч 590 рублей до 2 тысяч 701 рубля, третьей группы - с 2 тысяч 73 рублей до 2 тысяч 162 рублей.

Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Помимо этого, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медизделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. А также путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 тысячу 75 рублей, после повышения 1 февраля составит 1 тысячу 121 рубль.

Также индексируются выплаты в связи со смертью пенсионера. Их размер вырастет с 5 тысяч 701 рубля до 5 тысяч 946 рублей.

Кошелек

В апреле - новая прибавка

Следующее повышение ждет получателей пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных - с 1 апреля.

Как говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано на Федеральном портале нормативных правовых актов до нового года, рост должен был составить 2,4 процента. Но, скорее всего, цифра будет выше. Например, индексация социальных выплат планировалась до нового года на 3,4 процента, а свежие данные статистики "подтянули" ее до 4,3 процента.

Социальные пенсии вырастут на столько же, на сколько вырос за год прожиточный минимум. А эта цифра станет известна чуть позже.