Sony представила февральскую подборку бесплатных игр для PS plus

Sony представила обновленный список игр, которые подписчики сервиса Playstation plus смогут бесплатно получить в феврале. И в этот раз раздача получилась действительно достойной.

Для самых актуальных своих консолей Sony выкатила сразу два мощных блокбастера.

For Honor от французской Ubisoft - мультиплеерный соревновательный Action, предлагающий игроку уникальный сеттинг. В сетевых баталиях сталкиваются друг с другом викинги, рыцари и самураи. Каждая фракция включает большое количество героев, оружия и стремящиеся к бесконечности возможности кастомизации.

Главный герой игры Hitman - лысый профессиональный киллер с татуировкой штрих-кода на затылке. Он давно вышел за рамки околоигрового медиапространства и стал одним из символов игровой индустрии в целом. Полный первый сезон - это суперуспешный и восхваленный критиками перезапуск серии, который идеально подойдет для знакомства с франшизой.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - игра-легенда от маэстро Хидэо Кодзимы тех времен, когда он еще не разругался в пух и прах с Konami. Кинематографичный шпионский боевик собрал все возможные награды, титулы и другие регалии, до сих пор является эксклюзивом PS3 и не переиздан ни на одной другой платформе.

На этом вкусности заканчиваются, потому что вторая игра для "трешки" Divekick, даже самими разработчиками описана, как "первый в мире двухкнопочный файтинг". Для портативной приставки Sony предлагаются Gunhouse - смесь головоломки и tower defence, и Rogue Aces - аркадные пострелушки мелких самолетиков. Обе игры благодаря Cross-Buy можно также запустить и на PS4, но лучше этого не делать и не тратить время даже на добавление этих "поделок" в библиотеку.

Все проекты станут доступны для загрузки 5 февраля.

Стоит отметить, что эта раздача - последняя, в которой представлены игры для PS3 и PS Vita. В прошлом году Sony предупреждала игроков, что с марта 2019 программа PS plus не будет поддерживаться на устаревших консолях. Взамен студия увеличивает "плюсовым" подписчикам облачное хранилище с 10 до 100 Гб. Облако используется для сохранения прогресса и настроек профиля - зачем для этого понадобились такие объемы, пока неясно. Возможно, в скором времени будут анонсированы новые возможности, как-то завязанные на облачном гейминге.

А вот прямой конкурент - Microsoft - до сих пор включает в свои раздачи игры с самой первой Xbox.