У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Sony представила февральскую подборку бесплатных игр для PS plus

31.01.2019,  
11:18
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Sony представила обновленный список игр, которые подписчики сервиса Playstation plus смогут бесплатно получить в феврале. И в этот раз раздача получилась действительно достойной.

Для самых актуальных своих консолей Sony выкатила сразу два мощных блокбастера.

For Honor от французской Ubisoft - мультиплеерный соревновательный Action, предлагающий игроку уникальный сеттинг. В сетевых баталиях сталкиваются друг с другом викинги, рыцари и самураи. Каждая фракция включает большое количество героев, оружия и стремящиеся к бесконечности возможности кастомизации.

Главный герой игры Hitman - лысый профессиональный киллер с татуировкой штрих-кода на затылке. Он давно вышел за рамки околоигрового медиапространства и стал одним из символов игровой индустрии в целом. Полный первый сезон - это суперуспешный и восхваленный критиками перезапуск серии, который идеально подойдет для знакомства с франшизой.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - игра-легенда от маэстро Хидэо Кодзимы тех времен, когда он еще не разругался в пух и прах с Konami. Кинематографичный шпионский боевик собрал все возможные награды, титулы и другие регалии, до сих пор является эксклюзивом PS3 и не переиздан ни на одной другой платформе.

Microsoft бесплатно раздаст игры про ассасинов и джедаев

На этом вкусности заканчиваются, потому что вторая игра для "трешки" Divekick, даже самими разработчиками описана, как "первый в мире двухкнопочный файтинг". Для портативной приставки Sony предлагаются Gunhouse - смесь головоломки и tower defence, и Rogue Aces - аркадные пострелушки мелких самолетиков. Обе игры благодаря Cross-Buy можно также запустить и на PS4, но лучше этого не делать и не тратить время даже на добавление этих "поделок" в библиотеку.

Все проекты станут доступны для загрузки 5 февраля.

Стоит отметить, что эта раздача - последняя, в которой представлены игры для PS3 и PS Vita. В прошлом году Sony предупреждала игроков, что с марта 2019 программа PS plus не будет поддерживаться на устаревших консолях. Взамен студия увеличивает "плюсовым" подписчикам облачное хранилище с 10 до 100 Гб. Облако используется для сохранения прогресса и настроек профиля - зачем для этого понадобились такие объемы, пока неясно. Возможно, в скором времени будут анонсированы новые возможности, как-то завязанные на облачном гейминге.

А вот прямой конкурент - Microsoft - до сих пор включает в свои раздачи игры с самой первой Xbox.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
хиты
Фото: Razer
Razer представила розовый игровой ноутбук 11:29
В Facebook рассказали, имеет ли сайт отношение к флешмобу #10yearchallenge 21.01.2019
Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram 14.01.2019
игры
Фото: Apple
iPad mini будет поддерживать работу с Apple Pencil 11:09
Самый мощный игровой ноутбук уже в России, названа цена 23.01.2019
Microsoft предоставила возможность пользователям самим улучшить Windows 10 22.01.2019
Sony
Фото: Gabriella Reilly / deadanimemom.myshopify.com
Американка превратила AirPods в серьги, чтобы не терять их 10:54
Игровой смартфон в стиле PS Vita стал доступен для предзаказа 16.01.2019
Сверхмощный смартфон Sony Xperia XZ3 пришел в Россию 19.12.2018